Foot : L'arbitre de France-Allemagne 1982 est décédé

On l'a appris ce mercredi soir, Charles Corver, arbitre du célèbre France-Allemagne du Mondial 82, marqué par l'agression sauvage de Schumacher sur Battiston est décédé.

C’est probablement l’un des plus célèbres matchs de l’histoire du football français, même si au final les Bleus ont perdu. Le 8 juillet 1982, dans un stade de Séville surchauffé, l’Allemagne éliminait la France en demi-finale du Mondial, alors que l’équipe dirigée par Michel Platini avait mené 3-1 en prolongation. Mais si les Allemands s’étaient imposés aux tirs au but, Maxime Bossis ratant le dernier penalty de la France, c’est un scandale arbitral qui avait provoqué la furie dans notre pays, au point même que des incidents avaient éclaté dans le pays entre des touristes allemands et des résidents français.

Alors que les deux formations étaient à égalité (1-1), Harald Schumacher, gardien de but de la Mannschaft, avait sauvagement et volontairement heurté Patrick Battiston, lequel avait été contraint de sortir sur civière totalement KO, avec trois dents cassés et une vertèbre fissurée, après cette agression commise par le portier dont certains ont dit, sans le prouver, qu’il n’était pas dans un état normal ce soir-là. Face à cette faute XXL, Charles Corver, arbitre néerlandais de la rencontre, n’avait rien sifflé contre Harald Schumacher, estimant que ce dernier n’avait rien fait de répréhensible. Deux jours plus tard, l’officiel avait tout de même admis son erreur, expliquant tout simplement ne pas avoir pas vu la faute, alors qu’en France on avait évidemment un avis moins sympathique sur les motivations de l’arbitre. Quoi qu’il en soit, 38 ans après ce match resté dans l’histoire, la Fédération néerlandaise de football a annoncé la mort de Charles Corver à l’âge de 84 ans, lequel avait été fait Chevalier de l’Ordre d’Orange-Nassau dans son pays.