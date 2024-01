Ezequiel Lavezzi entend des voix et se mutile, les inquiétantes révélations

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Habitué aux frasques festives en dehors des terrains, Ezequiel Lavezzi a cette fois fait la une des journaux à cause de son état de santé qui inquiète énormément son entourage.

Retraité en 2019 après un passage au Hebei FC, Ezequiel Lavezzi profite de son après-carrière. Mais récemment, son état de santé s'est aggravé après un accident domestique survenu le 20 décembre dernier. L'ancien international Argentin (51 sélections) a été hospitalisé après avoir été poignardé. Au départ, la presse sud-américaine théorisait sur une possible bagarre avec le frère de Lavezzi à son domicile de Punta del Este en Uruguay. La journaliste argentine Estefania Berardi a plutôt évoqué la santé mentale fragile de l'ancien attaquant à l'occasion de l'émission de TV de l'actrice Carmen Barbieri. « Soudain, Pocho est devenu très nerveux, très nerveux. Il a commencé à entendre des voix et il a pensé qu’ils venaient le chercher ou qu’ils le poursuivaient, et il a eu très peur. Il a eu tellement peur et il s’est tellement senti mal qu’il a attrapé une paire de ciseaux et a commencé à se blesser ou à essayer de se blesser avec les ciseaux » a expliqué la journaliste.

Lavezzi s'attaque lui-même aux ciseaux

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ezequiel Lavezzi (@pocho22lavezzi)

Des propos confirmés par le journal Marca qui avance que Lavezzi s'est lui-même blessé avec une paire de ciseaux et qu'il a été victime de puissantes hallucinations. Lucas Bertero, l'avocat de la famille, a expliqué que l'ancien joueur de 41 ans a ensuite été transporté d'urgence en avion médicalisé vers Buenos Aires mais que l'ancien joueur du PSG a eu une nouvelle crise et a dû être endormi pour ne pas blesser l’équipage. Sans dévoiler la maladie dont semble souffrir El Pocho, son entourage laisse entendre qu'il pourrait être atteint d'une maladie mentale. Lucas Bertero a également confirmé l’hospitalisation positive d'Ezequiel Lavezzi. « Ce qui est positif avec cette hospitalisation du week-end dernier, c’est que Lavezzi a été hospitalisé de son plein gré. C’est lui qui a signé l’hospitalisation, et cela pourrait être une étape importante pour avancer » a-t-il confié.