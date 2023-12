Mondial U17 ‍: L'Allemagne bat (encore) la France aux tirs au but

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Finale du Mondial U17

Manahan Stadium (Surakarta)

Allemagne bat France : 2 à 2 (4 tab à 3).

Buts : Brunner (29e sp), Darvich (51e) pour l'Allemagne; Bouabre (53e), Amougou (85e) pour la France

Expulsion : Osawe (Allemagne) à la 69e

Dans un remake de la dernière finale de l'Euro U17, la France et l'Allemagne se retrouvaient ce samedi à la lutte pour le titre Mondial. Dans la chaleur indonésienne, ce sont les jeunes allemands qui prenaient un net avantage après des buts de Brunner (29e sp), puis de Darvich (2-0, 51e). Mais la France ne s'effondrait pas, puisque Bouabre réduisait très vite le score (2-1, 53e). En avantage numérique après l'expulsion logique d'Osawe (69e), les Bleus égalisaient par Amougou (2-2, 85e). Un petit air de France-Argentine planait clairement sur cette rencontre.

🔚 Fin du temps réglementaire. Menés 2-0 à la 51e minute, les Bleuets sont revenus au score ! 🤩



Comme lors de la finale de l'Euro il y a 6 mois, face à cette même équipe d'Allemagne, la finale de la Coupe du monde U17 se jouera aux tirs au but... 🥅



🇩🇪 2-2 🇫🇷 | #U17WC pic.twitter.com/bUZdolgSyA — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 2, 2023

Tout comme lors de l'Euro, il fallait en arriver aux tirs au but pour départager les deux équipes. Les choses s'embarquaient bien pour les jeunes tricolores, puisque Argney stoppait le premier tir allemand. Mais Sangui et Meupiyou se rataient, laissant la première balle de match à l'Allemagne. L'occasion pour le portier français de se mettre en valeur en repoussant le tir de Brunner. Malheureusement, cette fois c'est Gomis qui échouait, et l'Allemagne s'imposait finalement grâce à Kabat qui cette fois ne ratait pas la cible (4 tab à 3).