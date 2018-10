Esp : Découpé, Ramos obtient une explication venue Dier

Dans : Foot Mondial.

Bien avant son geste sur Mohamed Salah en finale de la Ligue des Champions, Sergio Ramos traînait déjà une mauvaise réputation.

Rien à voir avec son niveau bien sûr. On parle plutôt de son vice et de sa tendance à mettre des coups sans se faire attraper par les arbitres. Résultat, l’Angleterre avait décidé de ne pas se laisser marcher dessus lundi soir. Dès la 11e minute, Eric Dier était l’auteur d’un vilain tacle sur le défenseur central espagnol ! Un geste que le milieu de Tottenham, sanctionné d’un carton jaune, ne regrette absolument pas.

« C'est très important que nous respections nos adversaires et Ramos est l'un des meilleurs de tous les temps. Mais quand nous débutons un match, c'est chacun pour soi, nous devons mettre le pied, nous imposer et être agressifs, a expliqué le Spur après la victoire des siens à Séville (2-3). Il faut toujours rester respectueux, mais être les premiers sur le ballon et montrer que rien ne nous intimide. C'est aussi important que de bien jouer et tous les autres aspects. »

Dier plaide non coupable

« Ramos en est un bon exemple. Il est excellent, mais en même temps il marque son territoire et ne se laisse pas intimider. Nous devons faire la même chose, a poursuivi l’international anglais, fier de lui. Ce qu’il m’a dit ? Rien. Il m'a juste félicité. C'était un duel et je pense l'avoir gagné. Je ne pense pas avoir commis une faute ou mérité un carton jaune. » Au vu des images, son tacle aurait pu lui valoir une expulsion.