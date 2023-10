Eden Hazard prend officiellement sa retraite

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Libre depuis son départ du Real Madrid cet été, Eden Hazard a officiellement mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel.

En proie à de gros pépins physiques ces dernières années, Eden Hazard restera l’un des plus gros flops de l’histoire du Real Madrid, où il a été recruté pour plus de 100 millions d’euros sans jamais confirmer les espoirs placés en lui. Sans club depuis cet été, l’international belge a été cité à Lille, où les supporters ont fait le forcing pour le convaincre de revenir… en vain. Ce mardi, l’ex-international belge a officiellement annoncé mettre un terme à sa carrière via ses réseaux officiels. « Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde » a publié Eden Hazard sur Instagram avant de poursuivre.

Eden Hazard dit stop au football

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eden Hazard (@hazardeden_10)

« Au cours de ma carrière j’ai rencontré des personnes formidables, dirigeants, coachs, coéquipiers et je tenais à remercier particulièrement les clubs par lesquels je suis passé : le LOSC, Chelsea et le Real Madrid; et évidemment remercier de nouveau la Sélection Belge. Un remerciement particulier à ma famille, mes amis, mes conseillers et les gens qui ont été proches de moi dans les bons et les mauvais moments. Enfin, un énorme merci pour vous, mes fans, qui me suivez depuis toutes ces années, pour vos encouragements dans chacun des pays où j’ai joué. Il est désormais temps de profiter de mes proches et vivre de nouvelles expériences. A bientôt en dehors des terrains » a conclu l’ancien n°10 de la Belgique, qui aura marqué l’histoire de la Ligue 1 et de la Premier League grâce à ses saisons exceptionnelles à Lille et à Chelsea.