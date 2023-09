Trois joueurs dans une sale affaire, le Real Madrid réagit

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

La police espagnole a procédé à des arrestations ce jeudi matin. Des joueurs au sein du Real Madrid auraient enregistré et divulgué une vidéo sexuelle filmée avec une mineure.

Une enquête a été ouverte par la Guarda Civil de Las Palmas pour des faits qui se sont déroulés au début du mois de septembre dans l’ile des Canaris. Trois joueurs du Real Madrid seraient impliqués dans la réalisation et la divulgation d’une vidéo à caractère sexuelle tournée avec une jeune fille, dont la mère a porté plainte le 6 septembre dernier. Selon les révélations du journal El Confidencial, l’enquête s’est poursuivie ces derniers jours et a mené à plusieurs arrestations ce jeudi matin. Les joueurs, dont le nom n’a pas été révélé, sont soupçonnés d’avoir enregistré et divulgué cette vidéo à caractère sexuelle sur les réseaux sociaux ce qui est bien sûr interdit, surtout sans le consentement des personnes. D’autant plus que la jeune fille en question serait mineure.

Trois arrestations ce jeudi matin

EXCLUSIVA | Detenidos tres jugadores del Real Madrid por un caso de revelación de secretos de tipo sexualhttps://t.co/9YLsKx96Q7 — El Confidencial (@elconfidencial) September 14, 2023

Les téléphones portables des joueurs en question ont été saisis. El Confidencial explique que, selon ses sources, les joueurs soupçonnés ne sont pas de l’équipe première du Real Madrid, même si d’autres joueurs impliqués dans la circulation de la vidéo pourraient en revanche faire partie de l’effectif professionnel. Le Real Madrid a refusé de répondre aux interrogations des journalistes d’El Confidencial, sans confirmer qu’une enquête était actuellement bien en cours à ce sujet. La nouvelle fait en tout cas grand bruit en Espagne et le club de la capitale a rapidement réagi à cette information reprise largement dans la presse ibérique.

« Le Real Madrid annonce qu’il a appris qu’un joueur de la réserve et trois joueurs de l’équipe C ont fait une déclaration à la police en relation avec une plainte pour une divulgation supposée d’une vidéo privée sur WhatsApp. Quand le club prendra connaissance des faits, il adoptera les mesures appropriées », a fait savoir le club merengue dans une déclaration sur son site officiel.