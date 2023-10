Haaland s'incline devant le meilleur joueur du monde

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Lundi, le Ballon d'Or sera décerné à Paris et devrait logiquement revenir à Lionel Messi. Néanmoins, avec quelques semaines de plus, l'Argentin aurait eu un dangereux concurrent avec l'Anglais Jude Bellingham. Haaland ne peut que le constater.

Messi, Haaland, Mbappé, voici le trio dominant lors de la saison 2022-2023. Les trois joueurs ont logiquement été désigné comme favoris dans l'attribution du Ballon d'Or lundi. Selon les dernières informations, Messi devrait être sacré pour la huitième fois. Toutefois, l'Argentin est éclipsé par un homme depuis plusieurs semaines. Ce n'est pas Haaland, ni Mbappé mais Jude Bellingham. Le milieu anglais est irrésistible depuis son transfert au Real Madrid. Il a inscrit 13 buts en 13 matchs dont les deux derniers ce samedi.

Bellingham subjugue Haaland

Pour son premier Clasico, Bellingham a fait plier le FC Barcelone à lui tout seul. L'Anglais a renversé le match grâce à un doublé dans les 30 dernières minutes. Une performance grandiose pour un milieu de terrain plus efficace que les meilleurs attaquants de la planète. De quoi en vexer certains mais pas Erling Haaland. Le cyborg norvégien ne prend pas mal le fait d'avoir mis deux buts de moins que Bellingham cette saison, bien au contraire. Il est sous le charme de son ancien coéquipier de Dortmund comme ses réseaux sociaux le montrent.

📲 Erling Haaland on IG. pic.twitter.com/Vbe1NsUVip — Madrid Zone (@theMadridZone) October 28, 2023

Téléspectateur du clasico, Haaland un posté une photo de son écran avec le ralenti du tir victorieux de Bellingham. Le cliché est accompagné d'un message clair. « Irréel ce mec », a t-il écrit admiratif. Une preuve de plus qu'en ce moment, il y a Jude Bellingham et les autres sur la planète foot. A voir désormais si l'Anglais verra bientôt débarquer à Madrid Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Le message du Norvégien et le fait qu'il suive les matchs du Real enflammeront déjà les supporters merengues même si Bellingham prouve qu'il peut déjà tout faire tout seul.