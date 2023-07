Des pénaltys offerts à Lionel Messi, la MLS se ridiculise

Dans : Foot Mondial.

Lionel Messi est sur le point d'arriver aux Etats-Unis, et c'est tout un pays qui va lui dérouler le tapis rouge. Au point que les arbitres se demandent comment faire pour l'aider à se sentir à l'aise et protégé.

Lionel Messi ne voulant plus jouer avec autant de pression, l’Argentin a claqué la porte du Paris SG, a refusé l’idée d’un retour au FC Barcelone, pour s’engager avec l’Inter Miami. Arriver chez l’une des pires équipes du championnat américain démontre que l’idée était surtout de signer dans le club d’une ville qu’il adore et où il a des intérêts financiers, avec un arrangement économique record, puisque Lionel Messi aura des retombées sur la billetterie, le merchandising, et des parts de la franchise après sa retraite sportive.

Un traitement à la Michael Jordan pour Lionel Messi

Un effort incroyable pour l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, qui arrive toutefois à 36 ans et avec une volonté de surtout profiter de ses dernières années de football. Les Etats-Unis, qui adorent les superstars et les winners, vont réserver un accueil assez incroyable à Lionel Messi, surtout dans un pays qui n’est pas habitué à être le centre d’intérêt des passionnés de football.

Cette arrivée qui était assez inattendue il y a encore quelques mois, a été comparée au pays de l’Oncle Sam à l’époque où Michael Jordan régnait sur la NBA avec les Chicago Bulls. Au-dessus des autres physiquement, MJ était accusé de bénéficier de l’aide des arbitres pour obtenir des fautes, des lancer-francs et faire gonfler sa feuille de statistiques. Les grands joueurs obtiennent toutes les fautes et deviennent injouables, se plaignaient alors plusieurs coachs NBA dans les années 1990. C’est plus ou moins ce qui se murmure aux Etats-Unis à l’approche du premier match de Lionel Messi. L’entraineur d’une franchise de MLS, qui a tenu à rester anonyme, a avoué pour The Athletic que l’Argentin devrait bénéficier de la clémence des arbitres. « Il devrait recevoir le même traitement que Michael Jordan. On devrait lui donner toutes les fautes possibles », a lancé cet entraineur de MLS qui met ainsi le débat sur l’arbitrage de Lionel Messi.

La pression est donc sur les arbitres, dont l’un des membres a pris la parole pour reconnaitre que ce ne serait pas facile pour eux d’arbitrer Lionel Messi. « C’est encore un niveau différent des joueurs qu’on a pu avoir comme David Beckham et Zlatan Ibrahimovic. En tant qu’arbitre, la dernière chose que vous voulez, c’est de voir que vous avez bousillé le match ou que vous avez permis à un joueur qui a moins de talent que lui de faire mal à un joueur comme Messi », a reconnu Robert Sibiga, arbitre reconnu du championnat américain.