Lionel Messi, le PSG l'a dégoûté du football

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Joan Laporta s'est expliqué sur le choix de Lionel Messi de ne pas revenir au FC Barcelone cet été. Pour le président du club catalan, la saison que venait de passer l'Argentin au PSG lui a surtout donné envie de partir loin de toute cette pression néfaste.

Président du FC Barcelone et surtout beau parleur, Joan Laporta a assuré pendant des mois que Lionel Messi serait le bienvenu dans le club catalan à la fin de son contrat avec le Paris SG. Les visites régulières de l’Argentin dans son ancienne région ont alimenté les rumeurs d’un retour qui aurait redonné le sourire à tout le peuple blaugrana, mais cela n’a pas duré bien longtemps. Malgré les réunions et les promesses, les discussions n’ont pas abouti et le choix du champion du monde 2022 a été très rapide. Ne souhaitant plus prolonger au Paris SG, il a aussi rapidement écarté la possibilité d’un retour au Barça. Pour le moment, Lionel Messi n’a quasiment jamais donné les raisons claires de son choix, et il le fera peut-être en ce mois de juillet à l’occasion de sa présentation avec son nouveau club, l’Inter Miami.

Messi avoue une année difficile au PSG

En attendant, Joan Laporta tient à ne pas perdre la face et assure que ce n’est pas la gestion économique, contrairement à ce qui était s’était passé à l’été 2021, qui a forcé Lionel Messi à regarder ailleurs. Alors que le président catalan a révélé que le Barça continuait de payer des arriérés de salaire à son joueur jusqu’en 2025, en raison des efforts à ce niveau faits par Messi pendant la période du Covid, Joan Laporta a expliqué qu’après son aventure au PSG, La Pulga souhaitait surtout jouer dans un championnat sans aucune pression. Il va être servi en Major League Soccer, chez le dernier de la Conférence Est.

« Nous avions un accord avec LaLiga selon lequel nous consacrions une partie de nos ressources pour le retour de Messi. Cela a été envisagé dans le plan de faisabilité. Nous en avons parlé à Jorge Messi (le père Leo). Il m’a dit que Leo avait vécu une année difficile à Paris et qu’il voulait moins de pression. Avec notre plan, il aurait continué à en avoir. J’ai compris sa décision », a livré Joan Laporta dans un entretien au journal La Vanguardia. Jusqu’à présent, ni Jorge ni Léo Messi n’ont donné leur version des faits à propos de ce choix de ne pas revenir au FC Barcelone, mais le clan de l’Argentin a jusqu’à présent toujours de jouer l’apaisement, même si les évènements de 2021 sont loin d’avoir été oubliés.