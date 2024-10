Marquinhos, Vinicius, Raphinha… Le Brésil menace de les virer

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Mécontent des performances de la Seleção, le président du Brésil Lula milite en faveur d’une étonnante mesure. Le chef d’Etat appelle la Confédération brésilienne de football à convoquer uniquement des joueurs du championnat local, au risque d’écarter les internationaux les plus confirmés.

Malgré la victoire obtenue au Chili (1-2) vendredi, le Brésil n’a pas rassuré. Les hommes de Dorival ont arraché ce précieux succès dans les dernières minutes, évitant ainsi une nouvelle contre-performance dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Rappelons que la Seleção a déjà enregistré quatre défaites et un match nul en neuf journées. Des résultats en adéquation avec le contenu décevant de leurs rencontres.

Le Brésil n’est donc pas épargné par les critiques. Des supporters aux médias, personne ne se gêne pour attaquer la sélection. Pas même le président Lula ! Mais de son côté, le chef d’Etat va encore plus loin. Le fan du Corinthians, qui aime commenter l’actualité de son club favori, a proposé à la Confédération brésilienne de football (CBF) de convoquer uniquement des joueurs qui évoluent dans le championnat local. Et tant pis si les internationaux les plus confirmés sont exclus de l’équipe nationale.

La folle idée de Lula

« Il n'y a aucun crack à l'étranger, a lâché le président du Brésil lors d’un entretien à la radio. Ceux qui sont à l'étranger ne sont pas meilleurs que ceux qui sont ici. Il n'y a aucun Garrincha ni Romario (à l'étranger). Ce n'est qu'un tas de jeunes qui ne sont pas encore des cracks. Au Brésil il y a de bons joueurs et de la même qualité (que ceux qui évoluent à l'étranger). Donc il faut donner des opportunités à ceux qui sont ici. » Au lendemain d’un succès acquis avec les buts de Luiz Henrique et Igor Jesus, deux joueurs de Botafogo, Lula a sans doute réagi à chaud. Pas sûr que le chef d’Etat validerait le niveau d’un Brésil sans Vinicius Junior, Rodrygo, Raphinha ou encore Marquinhos.