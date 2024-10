Neymar, sa cote remonte de manière incroyable

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Plusieurs fois blessé gravement, dégoûté par le football après la Coupe du monde 2022, Neymar voit néanmoins l'espoir grandir subitement au Brésil.

Il y a un an jour pour jour, Neymar se blessait gravement avec la sélection brésilienne, souffrant d’une rupture du ligament croisé lors d’un match face à l’Uruguay le 17 octobre 2023. Opéré en novembre, le meneur de jeu n’a toujours pas rejoué depuis, même si son retour sur les terrains est désormais jugé comme possible dans les prochaines semaines. Voire les prochains jours a annoncé ESPN Brazil à la surprise générale, expliquant que Neymar pourrait se retrouver dans le groupe d'Al-Hilal pour le match de Ligue des Champions asiatique de ce lundi contre Al-Aïn des Emirats. Une reprise qui fait réagir au Brésil, où l’indifférence avait prédominé devant la nouvelle très longue indisponible du numéro 10 de la Seleçao.

Le Brésil fait pitié sans Neymar

Le peuple brésilien s’était clairement lassé de voir celui qui était prédestiné à être le successeur de Pelé en raison de son talent et son éclosion à Santos comme le Roi, enchainer les blessures graves et les comportement extra-sportifs peu recommandables. Mais Neymar a réussi l’exploit de marquer des points pendant sa longue absence, tant le Brésil fait presque pitié avec son animation offensive préoccupante lors des matchs éliminatoires de la Coupe du monde. Heureusement que la nouvelle formule de la Coupe du monde envoie les 6 premiers des 10 pays sud-américains à l’épreuve finale, car la Seleçao est à une pénible 4e place, avec seulement trois points d’avance sur le 6e, le Paraguay.

Alors, le Brésil se prend à rêver d’une sélection déchainée à la Coupe du monde avec Neymar à sa tête, tant l’ancien du PSG et du Barça semble indispensable s’il revient à un niveau décent. « Il sera le leader du Brésil lors de la Coupe du monde 2026. Je sais que sa motivation est encore intacte. Et même s'il aime la vie et la fête, il aime encore plus le foot », a livré l’ancien international brésilien Djalminha dans des propos rapportés par L’Equipe. Une conviction qui n’est pas celle de tous les Brésiliens, pour qui Neymar a quand même beaucoup de chemin à faire avant la rédemption. Son retour pourrait pourtant se faire rapidement, car s’il reprend avec Al-Hilal courant octobre, son pays pourrait déjà faire appel à lui pour les matchs amicaux de novembre.