CAN 2025 ‍: Le Maroc continue son sans-faute

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Les Lions de l'Atlas ont enchaîné une troisième victoire d'affilée dans les qualifs pour la CAN 2025 avec un gros carton contre la République centrafricaine : 5-0. Grâce à ce succès, ils s'assurent tranquillement la première place du groupe B.

C’est Abde Ezzalzouli qui a ouvert le bal à la 18e minute. Mais le vrai héros de la soirée, c'est Azzedine Ounahi, le milieu de terrain, prêté par l'OM au Panathinaïkos. Ce dernier a non seulement offert une passe décisive à Hakimi pour le 3-0 (45e), mais il a aussi inscrit le deuxième but marocain d'une sublime frappe enroulée après un beau travail de Ben Seghir (2-0, 38e), avant de s’offrir un doublé juste avant le retour aux vestiaires (4-0, 45e + 2).

فوز كبير لمنتخبنا الوطني أمام جمهورية إفريقيا الوسطى

𝐅𝐓 🇲🇦5-0🇨🇫

En deuxième période, Soufiane Rahimi a tué le maigre suspense avec un penalty obtenu consécutivement à une faute sur Ezzalzouli (5,0, 71e). Résultat ? Une victoire nette et sans bavure, et un Maroc en pleine confiance pour la suite des qualifications pour la CAN 2025 puisque les Lions de l'Atlas ont joué et gagné leurs trois matchs et comptent déjà cinq points d'avance sur leur dauphine, le Gabon.