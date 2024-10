Messi zappe le petit-déjeuner, Beckham sidéré

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Lionel Messi a quitté le PSG pour l'Inter Miami pendant l'été 2023. L'Argentin a rapidement fait mentir ses détracteurs qui parlaient de préretraite dorée aux Etats-Unis. Messi a conservé un niveau satisfaisant grâce à un professionnalisme forcené.

Lionel Messi a quitté l'Europe en 2023 mais certainement pas le haut niveau. L'octuple ballon d'or l'a prouvé pas plus tard que cette semaine en inscrivant un triplé avec l'Argentine contre la Bolivie, dans le cadre des Eliminatoires au Mondial 2026. Une performance impressionnante à 37 ans d'autant plus qu'elle s'inscrit dans une saison pleinement réussie à Miami. Dans l'une des franchises les plus récentes de MLS, Messi réalise des prouesses depuis un an. Il a marqué 17 buts en championnat (5e meilleur total ex æquo) et a délivré 10 passes décisives. De quoi placer l'Inter Miami en tête de la conférence Est alors qu'elle a fini dernière la saison précédente.

Lionel Messi au travail dès l'aube

Le talent de l'Argentin n'est plus à démontrer puisque la Pulga est considéré par de nombreux observateurs comme le plus grand joueur de tous les temps. Cependant, il faut quand même une belle résistance physique pour être aussi efficace à 37 ans. David Beckham a livré le secret de la seconde jeunesse de Lionel Messi. Propriétaire de l'Inter Miami, la star anglaise est témoin du professionnalisme hors du commun de l'Argentin. Selon Beckham, Messi n'hésite pas à anticiper de plus de 3 heures le début de l'entraînement.

Becks on Signing Messi: “It was our gift… but I also wanted to do something for America” 🇺🇸#Messi

pic.twitter.com/tvQoFbXtSk — Rio Ferdinand (@rioferdy5) October 18, 2024

« Son premier jour au centre d'entraînement, il est arrivé à 6h50 du matin, il n’y avait personne sauf celui qui était là pour lui ouvrir. L’équipe s’entraînait à 10h, mais il est arrivé trois heures plus tôt pour se préparer. Il était dans la salle de musculation et il s’échauffait. À son âge et avec tout ce qu’il a accompli dans sa carrière, tu peux t’attendre à ce qu’il ralentisse son rythme de travail, mais non, lui c'est un gagnant », a t-il révélé dans le podcast de son ancien coéquipier à Manchester United Rio Ferdinand. Des sacrifices nécessaires pour le capitaine de l'Albiceleste puisqu'il est bien décidé à défendre la couronne mondiale de son pays aux Etats-Unis en 2026.