Par Mehdi Lunay

Recrue star de Vasco de Gama il y a un an, Dimitri Payet a déjà perdu de sa superbe. Ses performances déçoivent et son état physique interroge.

Lâché libre par l'OM en 2023, Dimitri Payet comptait vivre une seconde jeunesse au Brésil. Il arrivait dans un championnat moins relevé que la Ligue 1 et dans un club mythique du football brésilien Vasco de Gama. Un environnement favorable pour lui permettre de montrer qu'il n'avait pas perdu son talent balle au pied. Mais, les choses ne se passent vraiment pas comme prévu. Après un maintien acquis difficilement la saison passée par Vasco de Gama, c'est Dimitri Payet qui est à la peine en 2024. Alors que son club est 10e actuellement et vit un exercice plus calme, le Réunionnais est fantomatique avec le club carioca.

Payet assailli par les critiques au Brésil

L'ancien milieu de l'OM n'a pas marqué un seul but de la saison, ne délivrant que trois passes décisives. Un bilan indigne de son passé européen. En plus, il ne s'entend pas avec Philippe Coutinho sur le terrain. Son hygiène de vie et son poids lui sont aussi reprochés. Les critiques fusent chez les personnalités locales. C'est le cas du célèbre entraîneur brésilien Joel Santana. Il a résumé les critiques actuelles sur Payet avec une sortie violente voire excessive.

« Ces deux-là ensemble ne fonctionneront pas, parce que Coutinho ne court pas pour Payet et parce que Payet ne court pas pour Coutinho. Payet est-il entré sur le terrain ces derniers temps ? Je ne l'ai pas vu, il n'a rien fait. Payet, avec cette coupe de cheveux, est dur à supporter. Il devrait rentrer en France, boire son champagne, manger son caviar et ses huîtres puisqu'ici les haricots, le riz et la bière ne sont pas faits pour lui. Il n'arrive pas à perdre du poids : que mange-t-il alors ? », a t-il lâché dans la presse brésilienne. Cela sent tout doucement la fin de l'aventure brésilienne pour Dimitri Payet...