Nadal arrête le tennis, l'émotion de Cristiano Ronaldo

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Guyot

Ce jeudi 10 octobre, un monstre du tennis, Rafael Nadal, a annoncé la fin de sa carrière. Ancienne gloire du Real Madrid, équipe préférée du tennisman espagnol, Cristiano Ronaldo lui a rendu hommage.

C’est une annonce qui a fait l’effet d’une bombe dans le monde du tennis. Considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, Rafael Nadal a annoncé dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux la fin de sa carrière, à 38 ans, après la phase finale de la Coupe Davis prévue en novembre prochain. L’Espagnol a notamment remporté vingt-deux titres du Grand Chelem en simple, dont quatorze à Roland-Garros et il a également gagné la médaille d’or olympique à Pékin en 2008. Au total, le Majorquin a remporté plus de quatre-vingt dix titres sur le circuit ATP. Un monument du tennis, ce qui lui vaut de nombreux hommages de la part de diverses personnalités du sport. Parmi elles, Cristiano Ronaldo n’a pas fait figure d’exception. Le quintuple Ballon d’Or a tenu à adresser un message à Nadal ces dernières heures.

Cristiano Ronaldo rend hommage à Rafael Nadal

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

Fervent supporter des Merengue, Rafael Nadal est allé voir de nombreux matchs de son club de cœur au Santiago Bernabéu. Joueur du Real Madrid entre 2009 et 2018, CR7 a tenu à féliciter Rafael Nadal pour son immense carrière : «Ton dévouement, ta passion et ton incroyable talent ont inspiré des millions de personnes à travers le monde. Ce fut un honneur d’être témoin de ton voyage et de pouvoir te considérer comme un ami. Félicitations pour une carrière incroyable ! Profite de ta retraite !», a-t-il écrit sur Instagram. Nadal, pas épargné par les blessures ces dernières années, a préféré dire stop après avoir disputé sa dernière finale sur le circuit ATP en juillet à Bastad, en Suède. Ses nombreux fans à travers le monde auront l’occasion de dire un dernier au revoir à leur idole en novembre pendant la Coupe Davis, où il aura l’occasion de remporter un dernier trophée à ajouter à son palmarès déjà bien fourni.