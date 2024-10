Droits TV ‍: BeIN Sports tape du poing sur la table

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

En France, la question des droits tv fait encore beaucoup parler. Et notamment le comportement de beIN Sports, accusé de ne pas avoir réglé toutes ses dettes envers la Ligue 1 et la Ligue 2.

beIN Sports est plus que jamais sous le feu des critiques en France. Le média est accusé de ne pas avoir réglé tous ses paiements pour ses droits de la Ligue 1 et Ligue 2. Concernant le deuxième championnat professionnel de France, la chaine qatarie a d'abord tenu à démentir le fait qu'elle n'avait pas payé son dû, tout en taclant par la même occasion, sans le nommer, Romain Molina. Au travers d'un communiqué ce mardi, beIN Sports indique : « Contrairement aux fausses informations diffusées quotidiennement par des personnes sans crédibilité sur les réseaux sociaux, beIN a réglé tous les paiements dus concernant les droits nationaux de la Ligue 2 et les droits internationaux du football français ». Pour la Ligue 1, le son de cloche reste différent et le média assume ne pas avoir payé les 100 millions d'euros annuels demandés pour la diffusion d'un match de Ligue 1.

beIN Sports fait une mise au point

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par beIN SPORTS FRANCE (@beinsports_fr)

En effet, pour le championnat de France, beIN Sports continue d'attendre que certaines conditions contractuelles soient données par les clubs de Ligue 1 et LFP Media. C'est « ce que tout diffuseur dans le monde exigerait - et qui n'est pas lié à Qatar Tourism - avant que tout paiement ne devienne exigible. À ce moment-là, le paiement sera effectué immédiatement, comme beIN le fait avec tous les détenteurs de droits dans le monde », continue le groupe présidé par Nasser Al-Khelaïfi. La crise n'est donc pas encore terminée pour le football français, alors que certains clubs, comme l'OL ou Le Havre, contestent toujours le deal de sponsoring bouclé entre la LFP et beIN Sports. Comme rapporté par RMC, Jean-Michel Roussier, président du club normand, aurait indiqué aux équipes de beIN Sports qu’elles ne seraient plus les bienvenues jusqu’à nouvel ordre dans son stade. Ambiance...