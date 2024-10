Neymar vote Vinicius Jr pour le Ballon d'Or

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

C'est dans deux semaines, le lundi 28 octobre à Théâtre du Châtelet, que l'on connaîtra le nom du Ballon d'Or 2024. Pour Neymar, il n'y a aucun doute sur le nom du futur lauréat.

Au fur et à mesure que l'on se rapproche de la remise du Ballon d'Or 2024, un nom revient de plus en plus, à savoir celui de Vinicius Jr, l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe du Brésil. Même si la Seleçao n'a rien montré, c'est avec son club que le joueur brésilien de 24 ans a brillé, ayant largement contribué à la victoire de l'équipe de Carlo Ancelotti en Ligue des champions. Dans cette quête du trophée individuel le plus prestigieux, Vinicius Jr peut compter sur le soutien d'un compatriote, Neymar. Interrogé par le quotidien sportif espagnol AS, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, désormais en Arabie Saoudite, ne voit pas comment les votants du Ballon d'Or pourraient désigner quelqu'un d'autre que son jeune coéquipier en équipe du Brésil.

Neymar et Vicinius Jr sont devenus copains

« J’adore Vinicius. Nous avons une excellente relation. Il a fait une saison merveilleuse. Je le soutiens à fond pour remporter le Ballon d'Or. Je pense qu'il n'y a personne de meilleur que lui. Vini le mérite, c'est un combattant. Il a beaucoup souffert tout au long de sa vie. Il a surpassé toutes les critiques et maintenant c'est une idole, un grand héros pour nous », a confié Neymar, qui n'a visiblement aucun doute sur l'issue du scrutin. Il est vrai que cette année, aucun joueur n'a véritablement tout dominé, même si l'équipe d'Espagne a remporté l'Euro et peut prétendre à placer un de ses joueurs pas loin de Vinicius Jr. Ancien coéquipier de Neymar au PSG, Kylian Mbappé n'est pas du tout évoqué par le Brésilien dans la course au Ballon d'Or, ce n'est pas réellement une surprise.