Neymar s'offre ce cadeau à 8 millions d'euros

Absente des terrains depuis un an en raison d’une grave blessure à un genou, la star brésilienne Neymar se ressource pendant sa rééducation et est sur le point de finaliser l’achat d’une île privée paradisiaque sur la côte de son pays.

Les dernières images de Neymar sur un terrain se font de plus en plus rares. Il faut remonter à l’automne 2023 pour voir le Brésilien ballon au pied. Lors d’un rassemblement avec la Seleçao, l’ancien de Santos, du Barça et du Paris Saint-Germain a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou et a dû manquer la Copa América. A l’heure actuelle, Neymar n’a toujours pas fait son retour à la compétition, mais le Royaume du Golfe continue de lui verser un incroyable salaire lui permettant quelques folies.

En attendant de revoir le technique attaquant de retour dans ses œuvres, Neymar n’hésite pas à se faire plaisir. Comme le rapporte The Sun ces dernières heures, le vainqueur de la Ligue des Champions 2015 est sur le point de finaliser l’achat d’une île privée dans les eaux tropicales du Brésil pour un montant de huit millions d’euros. Cet archipel paradisiaque situé à Angra dos Reis dans l'État de Rio de Janeiro compte quatre villas de luxe ainsi que des jacuzzis, des piscines privées et une plage.

La source précise que le joueur de 32 ans, qui a disputé à peine cinq matchs avec Al-Hilal en Arabie Saoudite peut profiter de cet environnement considéré comme un «monde à part» et peut également emmener jusqu’à dix personnes en même temps pour profiter de l’archipel. Sur le terrain que s’apprête à racheter Neymar, il y a également deux suites parentales ainsi que trois bungalows avec vue sur la mer. Le joueur a d’ailleurs payé plus de 47.000 euros pour louer l’île dans le cadre d’une opération d’essai pendant trois semaines.

A noter que pour accéder à ce petit coin de paradis, il faut utiliser le bateau ou l’hélicoptère via l’aéroport de Rio de Janeiro pour un vol d’une durée de 35 minutes. Un visiteur de l’île a récemment donné son avis sur l’endroit : «La vue imprenable sur l’océan et le paysage mystique de l’île en font un endroit incroyablement spécial pour trouver un peu de solitude», a-t-il décrit. Un nouvel achat pour le Brésilien, qui possède déjà un manoir avec son propre héliport, une salle de sport et un court de tennis à Mangaratiba. A quelques mois de la fin de son contrat au Proche Orient, Neymar n’est ainsi pas pressé de reprendre la compétition.