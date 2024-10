L'OM donne deux mois à Harit pour se sauver

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Buteur contre Montpellier dimanche soir, Amine Harit sait qu’il ne doit pas se reposer sur ses lauriers, car l’OM mène une longue réflexion à son sujet dans l’optique du mercato hivernal.

Titulaire quasiment indiscutable aux yeux de Roberto De Zerbi depuis le début de la saison, Amine Harit est plutôt performant depuis la prise de fonctions de l’entraîneur italien à Marseille avec 2 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison. Dimanche soir, l’international marocain a profité de la faiblesse de Montpellier pour soigner ses statistiques, avec un but inscrit après trois matchs compliqués face à Lyon, Strasbourg et Angers, avec un temps de jeu en baisse. Dans son édition du jour, L’Equipe rappelle que l’ancien milieu offensif de Schalke 04 n’a pas vraiment le droit à l’erreur lors de cette première partie de saison, car l’OM envisage toujours de s’en séparer lors du mercato hivernal.

Une réflexion est menée sur l’avenir d’Amine Harit au sein du board marseillais alors que l’hiver dernier, le Zénith Saint-Pétersbourg a proposé 10 millions d’euros au club olympien. Une somme qui convenait à l’OM, qui n’aurait pas hésité à vendre le joueur si ce dernier avait voulu partir. Mais Harit se sent bien à Marseille et pour lui, il n’était pas question de partir au moment où un coach réputé venait de poser ses valises. Et cela malgré le salaire colossal que lui proposait le club russe, qui offrait à Harit des émoluments bien supérieurs à ceux qu'il touche en Provence.

L'OM maintient une forte pression sur Harit

« Au club, on lui rappelle souvent qu’on attend de lui des stats et Harit sait que rien n’est acquis : sur le départ l’été dernier avant de rester, il doit encore prouver son efficacité pour qu’un transfert en janvier ne soit pas remis sur la table » détaille le quotidien national. En outre, l’OM n’hésitera pas à pousser son meneur de jeu vers la sortie, s’il se montre trop irrégulier dans cette première partie de saison. Un moyen efficace de laisser son joueur sous pression, ce dernier voulant absolument rester. Dimanche soir face au PSG, Amine Harit fera clairement partie des joueurs scrutés de près, par les observateurs mais aussi par la direction de l’OM, qui devra trancher rapidement la question de l’avenir de son joueur, sous contrat jusqu’en 2027.