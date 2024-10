Habib Beye favori pour le banc du Sénégal ‍?

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

En poste depuis 2015 et vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations en 2021, Aliou Cissé va quitter son poste de sélectionneur du Sénégal.

Une page de l’histoire du football sénégalais est sur le point de se tourner avec le départ à venir d’Aliou Cissé, en poste depuis neuf ans et qui aura marqué l’histoire des Lions de la Téranga avec une CAN à son palmarès, décrochée en 2021. Ce mercredi, le média spécialisé Taggat dévoile que l’état sénégalais a décidé de ne pas prolonger le contrat d’Aliou Cissé, une information par la suite confirmée par Sports Zone. Le départ de l’ancien joueur du PSG et de Sedan ne fait plus aucun doute, et le Sénégal va maintenant devoir se trouver un nouveau sélectionneur.

Un nom revient comme une évidence ces dernières heures, celui d’Habib Beye. Meilleur entraîneur de National la saison dernière avec le Red Star, l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille compte 44 sélections avec le Sénégal et n’a pas de club depuis juin dernier. Après avoir quitté le Red Star, le natif de Suresnes pensait avoir des offres de clubs de Ligue 1, mais n’a finalement pas reçu les propositions espérées. Même si son plan de carrière était sans doute différent, il pourrait contre toute attente prendre en main les Lions de la Téranga. Prudence tout de même car d’autres noms sont sur la table selon les médias locaux, comme Malick Daf, Youssouf Dabo ou encore Pape Thiaw.