Le Top10 des joueurs les mieux payés en 2024

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Guyot

Forbes a dévoilé le Top10 des joueurs de football professionnel les mieux payés du monde. CR7 et Messi sont toujours aux premières places, tandis que Mbappé, Haaland ou encore Vinicius sont également présents.

Cristiano Ronaldo est en tête d’un classement. Non, ce n’est pas celui du Ballon d’Or qui sera connu d’ici la fin du mois d’octobre mais bel et bien celui des joueurs les mieux payés au monde. Ce n’est pas une surprise, puisque le Portugais de 39 ans évolue désormais à Al-Nassr en Arabie Saoudite. Depuis le début de l’année, CR7 a touché 285 millions de dollars, devançant son éternel rival Lionel Messi qui touche environ 175 millions de dollars entre son salaire à l’Inter Miami et ses contrats en dehors du terrain avec Adidas ou encore Apple TV. Également en Arabie Saoudite, Neymar, qui n’a plus joué depuis un an en raison d’une blessure à un genou, complète le podium avec des gains estimés à 110 millions de dollars cette année. Le Brésilien est en passe de racheter une île paradisiaque estimée à 8 millions d’euros sur la côte de son pays.

Dans le top 5, deux joueurs français sont présents. Karim Benzema, Ballon d’Or 2022, touche 104 millions de dollars en 2024 tandis que Kylian Mbappé, qui fait la une de l’actualité depuis la semaine dernière à plus d’un titre, est juste derrière l’ancien madrilène avec une fortune estimée à 90 millions de dollars. Ensuite, la machine à marquer Erling Haaland se classe à la sixième place (60 millions de dollars) tandis que le coéquipier de Mbappé au Real, Vinicius, considéré comme le principal favori au Ballon d’Or cette année, se place en septième position (55 millions de dollars). En fin de contrat dans un an à Liverpool, Mohamed Salah est également présent dans ce top 10 (53 millions) tout comme son ancien coéquipier chez les Reds, Sadio Mané (52 millions). Enfin, Kevin De Bruyne (39 millions) complète le classement. Entre anciennes gloires et joueurs ayant pris le flambeau, les grands noms sont nombreux.

Le top10 des joueurs les mieux payés au monde selon Forbes (en euros):

1. Cristiano Ronaldo (262,4 millions d'euros)

2. Lionel Messi (124,3 millions d'euros)

3. Neymar (101,3 millions d'euros)

4. Karim Benzema (95,8 millions d'euros)

5. Kylian Mbappé (82,9 millions d'euros)

6. Erling Haaland (55 millions d'euros)

7. Vinicius Jr (50,6 millions d'euros)

8. Mohamed Salah (48,8 millions d'euros)

9. Sadio Mané (47,9 millions d'euros)

10. Kevin de Bruyne (35,9 millions d'euros)