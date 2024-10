Algérie ‍: Ce Lyonnais n'a fait aucun cadeau à Aouar

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Said Benrahma avait faim contre le Togo jeudi soir. L'ailier de l'OL a inscrit un doublé face aux Eperviers lors des éliminatoires de la CAN 2025. Il a notamment pris ses responsabilités sur penalty, frustrant Houssem Aouar au passage.

L'Equipe d'Algérie doit beaucoup à l'OL et à ses ex, la plupart des buts algériens étant inscrits par des rhodaniens pur jus en ce moment. Ce fut le cas jeudi soir lors du succès 5-1 contre le Togo. L'ailier lyonnais Said Benrahma a inscrit un doublé tandis que les deux anciens pensionnaires du centre de formation rhodanien Houssem Aouar et Amine Gouiri y sont aussi allés de leur but. Cette armada lyonnaise facilite le travail du sélectionneur Vladimir Petkovic pour créer des automatismes. Cependant, relation technique ne rime pas forcément avec entente cordiale.

Benrahma et Aouar se disputent un penalty

Contre le Togo, un petit épisode tendu est survenu entre un Lyonnais et un ex-lyonnais. En effet, sur le penalty du deuxième but, Riyad Mahrez a laissé Said Benrahma exécuter la sentence. Mais, Houssem Aouar n'était pas de cet avis et il a tenté de récupérer le ballon. Le milieu de terrain d'Al-Ittihad s'est heurté au refus clair et net de Benrahma, lequel a donné l'avantage aux Fennecs lui-même.

Houssem Aouar a demandé à Saïd Benrahma de le laisser tirer le penalty mais il s’est heurté au refus de l’ailier lyonnais.



Pour rappel, le tireur numéro 1 de la sélection est Riyad Mahrez, qui l’a laissé à Saïd Benrahma. pic.twitter.com/QHGn5rApj1 — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) October 11, 2024

Filmée et postée sur les réseaux sociaux, la courte discussion entre les deux hommes n'a pas dégénéré. Néanmoins, cela illustre la grande diversité des égos en équipe nationale algérienne. Un point que devra gérer au mieux Vladimir Petkovic pour permettre aux Fennecs de retrouver le sommet de la hiérarchie sur le continent africain.