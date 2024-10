Lionel Messi réussit un match légendaire contre la Bolivie

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026, l'Argentine affrontait la Bolivie et les champions du monde n'ont eu aucun mal à s'imposer 6-0. Dans cette rencontre, Lionel Messi a rendu une feuille de statistiques incroyables, puisque l'ancien joueur du PSG a signé un triplé et réalisé deux passes décisives.

A 37 ans, et après cet authentique exploit, Lionel Messi a été interrogé concernant une éventuelle retraite internationale, mais la Pulga a repoussé tout cela à plus tard. « Je n'ai pas fixé de date, je veux simplement profiter de tout ça » a fait savoir la star argentine, qui pourrait donc prolonger pourquoi pas jusqu'au Mondial 2026 qui aura lieu au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.