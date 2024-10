Un an plus tard, Neymar est redevenu footballeur

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Gravement blessé au genou il y a presque un an jour pour jour, Neymar a repris le chemin de la compétition ce lundi soir en Arabie Saoudite.

Les supporters de la Seleçao et plus précisément de Neymar respirent mieux depuis quelques minutes, puisque l'attaquant brésilien, qui s'était fait les croisés l'an dernier avec son équipe nationale, est de retour à la compétition. En effet, Neymar est entré en cours de jeu lors du match de Ligue des champions zone Asie entre Al Ain et Al Hilal. Même s'il n'a pas marqué, l'ancien joueur du PSG a eu le plaisir de participer à la victoire de son équipe (4-5).