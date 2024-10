L'Arabie Saoudite s'attaque à Zidane

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Pas satisfaite de Roberto Mancini, la fédération saoudienne s’apprête à renvoyer le sélectionneur italien, malgré un contrat jusqu’en 2027. Un nom fait rêver les dirigeants de l’Arabie Saoudite, celui de Zinedine Zidane.

Roberto Mancini sélectionneur de l’Arabie Saoudite, c’est bientôt fini. Malgré un contrat jusqu’en 2027 et un salaire colossal estimé à plus de 20 millions d’euros par an, l’ex-sélectionneur de l’Italie va se faire renvoyer. En effet, Calcio Mercato indique que la fédération saoudienne va activer une clause estimée entre 25 et 30 millions d’euros pour se séparer de son actuel sélectionneur. Des discussions sont encore en cours entre les différentes parties pour trouver un accord, mais le dénouement est imminent.

L’Arabie Saoudite va par conséquent devoir se trouver un nouveau sélectionneur et ces derniers jours, le nom d’un Français a beaucoup circulé, celui d’Hervé Renard. L’ancien sélectionneur de l’Equipe de France féminine n’est pourtant pas le premier choix de la fédération saoudienne, selon les informations du média italien. Et pour cause, le rêve ultime de l’Arabie Saoudite se nomme Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid il y a trois ans et qui semble toujours attendre la place en Equipe de France, où Didier Deschamps est néanmoins solidement installé.

L'Arabie Saoudite rêve de Zidane

« Parmi les successeurs possibles, le rêve ultime est sans aucun doute Zinedine Zidane » confirme le média transalpin, qui n’en dit pas plus en revanche pour savoir si l’Arabie Saoudite a une chance de rafler la mise. Il faudra sans doute avoir de sérieux arguments pour convaincre Zidane d’accepter un tel projet, financièrement bien sûr mais pas uniquement. D’autres prétendants sont évoqués, dans le cas où « Zizou » refuserait les avances saoudiennes : Ramon Diaz… et Hervé Renard, qui figure bien sur la short-list. Mais les prochains jours seront à priori consacrés à une mission au sein de la fédération saoudienne, celle de convaincre le si désiré Zinedine Zidane.