Vente OM ‍: Arabie Saoudite, le message inquiétant

Annoncé proche de l'OM depuis des années, l'Arabie Saoudite avait craqué pour Newcastle afin de conquérir l'Europe. Les fans des Magpies déchantent.

Depuis des années, le nom de l’Arabie Saoudite est associé à celui de l’Olympique de Marseille. Le club de la cité phocéenne possède de nombreux atouts pour le PIF, le fonds d’investissements du Royaume du Golfe, qui était annoncé rêveur de concurrencer le PSG du Qatar en France, avec une ville populaire, un port à portée international pour le business, et une capacité à briller en Ligue 1 comme en Europe pour mettre en avant ces nouveaux investisseurs. Surtout que Frank McCourt était pointé du doigt pour son incapacité à faire gagner des titres à l’OM. L’Américain se démène pourtant afin de faire grandir le club provençal, mais le nom de l’Arabie Saoudite apparait toujours en pointillés. Et ce depuis que le PIF a racheté Newcastle en 2021.

Trois ans plus tard, Newcastle déchante

Dès lors, Newcastle avait changé de dimension, passant d’une équipe revenue en Premier League et amenée à jouer le maintien, à une formation à la lutte pour les places européennes, et pourquoi pas le titre rapidement. Après l’embellie des premières années, la musique a changé dans le nord de l’Angleterre, et les Magpies sont rentrés dans le rang. Des changements majeurs ont eu lieu à la tête du club, et ceux qui ont amené le deal avec l’Arabie Saoudite, comme Amanda Steveley et Mehrad Ghodoussi, ne sont plus là. Le mercato a été bien calme et les supporters s’agacent de voir que les promesses saoudiennes ne sont pas tenues.

𝐋𝐞 𝐩𝐞́𝐭𝐚𝐫𝐝 𝐝’𝐀𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐭 💥🇲🇦



Une situation à laquelle Alan Shearer a bien voulu répondre après la défaite du week-dernier contre Brighton. « Honnêtement, je ne pense pas qu’ils ont perdu leur intérêt pour Newcastle. Il y a eu des changements cet été et cela n’a pas aidé. Mais je ne pense pas qu’ils ont beaucoup aidé le manager à renforcer l’équipe dans le dernier mercato. Je ne pense pas que l’équipe soit meilleure qu’au début de saison dernière, et cela me préoccupe. Je sais qu’ils ont des obligations financières face au fair-play financier anglais, mais il y avait de l’argent dans les caisses », a livré l’ancienne gloire de Newcastle dans le podcast « The Rest is Football ». Les supporters attendent en tout cas de voir leur propriétaire être plus dépensier cet hiver, sous peine de vivre une saison au milieu de tableau et de rentrer dans le rang, bien loin des rêves de dominer l’Angleterre et l’Europe il y a trois ans de cela.