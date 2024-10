La FIFA achète Lionel Messi pour vendre son Mondial des clubs

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Face au manque d'intérêt des diffuseurs pour le Mondial des clubs qu'il organise, la FIFA a décidé d'inviter l'Inter Miami, le club de Lionel Messi, pour cette compétition à laquelle l'Argentin ne devait pas participer.

Gianni Infantino l'a bien compris, son Mondial des clubs programmé du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis ne fait pas du tout l'unanimité auprès des joueurs, qui accusent la FIFA de charger encore plus le calendrier sportif, mais également des chaînes de télévision conscientes qu'en plein été, ce tournoi sera difficile à rentabiliser. Même si sur le papier ce Mondial est alléchant, la mayonnaise n'arrive pas à prendre alors que l'on sera à un an du Mondial, le vrai, qui verra l'Argentine défendre son titre. Et justement, pour mettre du piment à sa compétition, le président de la FIFA a annoncé dimanche qu'il invitait l'Inter Miami à prendre part au tournoi réunissant les meilleurs clubs de la planète.

La FIFA a trouvé une raison pour inviter Miami et Messi

Plus que l'équipe de David Beckham, c'est évidemment Lionel Messi que Gianni Infantino veut voir participer au Mondial des clubs alors que sportivement sa formation n'était pas qualifiée. En plus, la Pulga et ses coéquipiers joueront le match d'ouverture...prévu dans leur stade à Miami. Pour réussir ce tour de magie, le président de la FIFA a expliqué que l'Inter Miami avait remporté le Supporters Shield, un trophée symbolique qui récompense l'équipe ayant marqué le plus de point lors de la saison régulière de Major League Soccer, alors même que le championnat n'a pas encore rendu son verdict. « Nous savons tous que Miami aime le football et que l’Inter Miami est soutenu par toute la Floride et au-delà pour son jeu spectaculaire. Je suis fier d’annoncer que votre place parmi les meilleurs clubs de la planète vous octroie le droit de participer à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 en tant que club hôte représentant les États-Unis », a précisé Gianni Infantino.

Désormais, on connaît donc 31 des 32 clubs qualifiés, dont le Paris Saint-Germain pour la France, le dernier ticket sera déterminé par l’issue de la finale de la Copa Libertadores. Le patron de la FIFA pourra ensuite tenter de convaincre tout le monde, dont les chaînes de télévision, que ce Mondial des clubs a un véritable intérêt.