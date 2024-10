L'homme qui énerve toute la France promet de changer

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Guyot

A la suite de l’annonce de la FIFA de le suspendre pour deux rencontres pour un comportement inapproprié lors du dernier rassemblement de l’Argentine, Emiliano Martinez est sorti du silence et en a profité pour faire une promesse.

Le geste avait fait grand bruit en Amérique du Sud. En septembre dernier, lors du dernier rassemblement avec son équipe nationale, Emiliano Martinez avait frappé la caméra d’un journaliste qui avait fait irruption sur le terrain, alors que l’Argentine venait de s’incliner en Colombie (2-1) dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. La FIFA a pris sa décision ces derniers jours et a décidé d’infliger au gardien de but argentin une suspension de deux matchs ferme. L’actuel dernier rempart d’Aston Villa ne pourra ainsi pas participer aux deux prochaines sorties de l’Albiceleste ce mois-ci. Dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, le tenant du titre ira au Venezuela (le 10 octobre) avant de recevoir la Bolivie (le 16 octobre) mais ne pourra donc pas compter sur celui qui avait été l’un des artisans majeurs du sacre au Qatar. Une bonne nouvelle pour son club, qui pourra le conserver pendant la trêve internationale. Le principal intéressé, de son côté, a fait une promesse sur les réseaux sociaux ces dernières heures.

Emiliano Martinez promet de changer son comportement

🇦🇷 Emiliano Martinez has been suspended two international matches for "offensive behaviour", according to FIFA.



The Argentina goalkeeper repeated THAT infamous celebration earlier this month against Chile, before SLAPPING a camera away after a loss to Colombia. 😳#FIFAWorldCup pic.twitter.com/uFfP1sEIyx — SBS Sport (@SBSSportau) September 30, 2024

Le joueur de 32 ans a écrit un message sur son compte Instagram et a indiqué qu’il souhaitait tout faire pour s’améliorer dans les mois à venir et ne plus créer de polémiques, lui qui avait déjà eu une attitude plus que limite lors de la cérémonie du trophée après la victoire contre la France en 2022, puis lors des célébrations du titre : «J'accepte la sanction de la FIFA et je m'excuse si j'ai offensé quelqu'un, les célébrations sont censées apporter le sourire à beaucoup de gamins et non à manquer de respect à qui que ce soit. Je n'ai jamais eu l'intention de manquer de respect à quelqu'un. Je n'ai pas compris qu'un geste bien accueilli par les gens était offensant, mais je vais essayer de ne plus offenser personne et de me concentrer sur le fait de gagner des titres avec l'Argentine et Aston Villa», a-t-il commenté. Un événement qui éteint définitivement l’incendie avec les supporters de l’Equipe de France ? Ce n’est pas certain, mais les prochains mois permettront de voir si Emiliano Martinez est un homme de parole.