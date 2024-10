Mbappé c'est Benzema, Ancelotti prévient Madrid

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

L'entraîneur du Real Madrid a encore une fois répondu à une question sur l'utilisation de Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti n'a aucun mal à justifier sa décision.

Luis Enrique a été le premier entraîneur du PSG à assumer le fait qu’il regrettait que Kylian Mbappé ne s’implique pas plus dans le travail défensif de son équipe. Et le technicien parisien l’a prouvé dans le documentaire qui lui a été consacré et dans lequel on le voit en train de sermonner l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain. En signant au Real Madrid, Mbappé s’est retiré cette épine du pied, puisque Carlo Ancelotti n’a, lui, rien à reprocher à son joueur, rappelant que s’il avait fait signer le champion du monde français, c'était uniquement pour se battre devant, à l'image de ce qu'il attendait de Karim Benzema lorsque ce dernier portait le maillot des Merengue. Une mise au point très net afin de répondre à ceux qui du côté de Santiago-Bernabeu se plaignent du peu d'implication de Kylian Mbappé sur le plan défensif.

Mbappé c'est comme Benzema version 2024

Face aux médias, avant le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et Dortmund (mardi à 21h), Carlo Ancelotti a voulu tordre le cou à cette histoire de positionnement tactique de la star française. « Ce que je demande à Kylian Mbappé, c'est qu’il marque des buts, pas qu'il aille faire le pressing. Ce n'est pas très différent de ce que je demandais à Karim Benzema auparavant. Il doit être prêt à partir en transition rapide lorsque nous récupérons le ballon », a prévenu l'entraîneur italien, qui ne souhaite pas que l'on juge les prestations de l'ancien joueur du PSG à l'aune de ce qu'on lui demandait lorsqu'il évoluait en France.

Une mise au point qui va évidemment faire le bonheur de Kylian Mbappé, au moment où ce dernier traverse une vraie tempête en France, mais pas en Espagne. En retirant cette épine sportive du pied de son joueur, Carlo Ancelotti lui rend un service, même si cela n'empêchera pas les supporters du Paris Saint-Germain de continuer à penser que leur ancien joueur ne faisait pas les efforts qu'il fallait pour faire briller son équipe.