Ballon d'Or 2024 ‍: Vinicius Jr sacré, il vend la mèche

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Le Ballon d'Or 2024 sera remis le 28 octobre prochain lors d'une cérémonie qui aura lieu au théâtre du Châtelet à Paris. Vinicius Jr devrait bel et bien être sacré pour la première fois de sa carrière.

On connaitra très prochainement le successeur de Leo Messi au palmarès du Ballon d'Or. Cette année, quelques noms ressortent pour rafler la mise. On peut citer logiquement Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Erling Haaland ou encore Vinicius Jr. D'ailleurs, c'est bien le Brésilien qui est le grand favori pour glaner son premier Ballon d'Or. S'il n'aura pas réalisé une grande Copa America, le joueur du Real Madrid a été un élément décisif concernant les sacres du club merengue en Liga et en Ligue des champions. Pour la presse espagnole, il ne fait plus de doutes que Vini Jr sera le prochain lauréat du Ballon d'Or.

Vinicius Jr, le doute n'est plus permis concernant le Ballon d'Or 2024 ?

Ces dernières heures, AS l'a encore une fois assuré, alors qu'il ne reste que 7 jours avant la cérémonie. D'ailleurs, Abdellah Boulma vient de confirmer cette information via X, en postant un : « C'est lui et personne d'autre ». A 24 ans, le natif de Sao Gonçalo va donc déjà cocher l'un des ses rêves au plus haut niveau. Il fera la fierté du Real Madrid, qui l'avait recruté en 2017 pour 45 millions d'euros à Flamengo. Malgré des débuts difficiles en Espagne, Vinicius Jr n'a jamais lâché, pour finalement parvenir à remporter le Ballon d'Or pour la première fois et ainsi être en avance sur des concurrents (ou coéquipiers) comme Erling Haaland, Jude Bellingham ou encore Kylian Mbappé. De quoi impressionner, même si beaucoup de fans et observateurs regrettent le niveau global cette édition 2024 du Ballon d'Or, alors qu'aucun joueur n'a véritablement crevé l'écran.