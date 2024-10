Memphis Depay forcé de quitter le Brésil ‍?

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Un mois après sa signature, Memphis Depay pourrait bien devoir dire adieu à son aventure au Brésil.

L’attaquant néerlandais n’avait pas trouvé de club en Europe cet été après la fin de son contrat à l’Atlético de Madrid, et avait accepté de rejoindre les Corinthians de Sao Paulo dans une signature qui avait transporté tout un pays à l’idée de voir une star européenne comme Memphis Depay rejoindre le championnat sud-américain. Si les débuts sont un peu compliqués pour le joueur passé par l’OL, visiblement hors de forme, il pourrait ne pas avoir son temps d’adaptation avant de devoir s’en aller, faute d’être payé.

Le salaire de Depay remis en cause

En effet, le club paulista avait pu réaliser cette opération grâce à l’appui d’un énorme sponsor qui devait fournir 50 millions d’euros dans les caisses du club. Mais cet opérateur de paris sportifs et de casino n’a pas eu l’autorisation d’opérer au Brésil et risque donc de retirer son investissement. Dès lors, pour la presse locale, il semblerait difficile pour les Corinthians d’assumer le salaire de quasiment 10 millions d’euros promis à Memphis Depay. De quoi provoquer une rupture de contrat très prématurée. Pour le moment, l’attaquant des Pays-Bas cherche surtout à retrouver la forme et l’explosivité qui ont fait sa force, mais le couperet au-dessus de son contrat freine clairement ses ardeurs pour l’avenir à l’heure actuelle.