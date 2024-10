Marseille capitale de l'Algérie pour Adidas

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

C'est une information qui a fait du bruit en Algérie, Adidas, l'équipementier des Fennecs a présenté le nouveau maillot de l'équipe nationale samedi à Marseille. Un choix à priori lié au business.

Adidas avait mis les petits plats dans les grands samedi soir à Marseille pour dévoiler le nouveau maillot de l’équipe d’Algérie en organisant notamment un concert de l’Algérino, tout cela en présence de nombreux influenceurs locaux. S’exprimant dans La Provence, un des organisateurs a aisément justifié ce choix de la cité phocéenne pour présenter la tunique des Fennecs. « C’est un choix évident puisque c’est la ville française qui compte la plus importante communauté algérienne. Marseille est une véritable terre de football, y réaliser le lancement de la nouvelle tunique de l’Algérie avait du sens », explique Valentin Schmitt. Mais si du côté de Marseille, on estime qu'il n'y a aucun problème à accueillir cet événement, en Algérie, on regrette amèrement que cela se déroule en France, même si tout cela pourrait se justifier sur le plan économique.

Adidas a choisi Marseille pour le maillot algérien

with us wherever we go 💚🤍

introducing the new Algeria home and away jerseys. available now 🔗



معنا أينما ذهبنا 💚🤍

إليكم القميص الأساسي والاحتياطي لمنتخب الجزائر. متوفر الآن 🔗 pic.twitter.com/fb8ddD3lCq — adidas Football (@adidasfootball) October 5, 2024

En effet, le site spécialisé La Gazzette du Fennec estime que ce choix de délocaliser à Marseille la présentation du nouveau maillot de l'équipe nationale d'Algérie est une décision purement financière. Et pour cause, il se vendrait en France plus de vrais maillots que des copies, ce qui ne serait pas le cas de l'autre côté de la Méditerranée. Il est vrai qu'à 100 euros le maillot pour les adultes, cela fait réfléchir. « Cette somme représente presque 6 fois le prix d’un maillot contrefait. Le choix est vite fait (...) La conclusion est là : ceux qui regardent l’Algérie au stade arborent des maillots non-authentiques et ceux qui la regardent à la télé (parce que les camarades de Riyad Mahrez se produisent en Algérie et non en France), achètent au 1ᵉʳ choix. C’est une question de choix et de… bourses », fait remarquer notre confrère. Ce qui est certain, c'est que ce nouveau maillot de l'Algérie fait l'unanimité chez les supporters, que ce soit à Marseille ou ailleurs.