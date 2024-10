OL ‍: Cherki a enfin compris, la Ligue 1 n'est pas prête

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a fait le show ce dimanche sur la pelouse du Havre en Ligue 1. Comme souvent ces derniers temps, Rayan Cherki a impressionné les fans et observateurs du club rhodanien.

A Lyon, tout va mieux depuis quelques semaines. Et cela coïncide avec la fin du marché des transferts estival. Pierre Sage arrive à tirer le meilleur de son groupe et peut compter sur des joueurs impliqués dans le projet. C'est notamment le cas de Rayan Cherki. Poussé vers la sortie l'été dernier, l'international Espoirs français a depuis prolongé. Surtout, il enchaine les belles prestations. Au Havre ce dimanche, le joueur formé à l'OL aura considérablement facilité la tâche de ses partenaires. Assez pour interpeller des anciens du club rhodanien, comme Sidney Govou. Pour le consultant, Cherki est tout simplement devenu un meilleur footballeur depuis qu'il a épuré son jeu.

Rayan Cherki, Govou en redemande encore

Lors d'une chronique pour Le Progrès, Sidney Govou n'a en effet pas tari d'éloges sur cette nouvelle version de Rayan Cherki : « Rayan Cherki joint l’utile à l’agréable. Il n’a plus ces gestes qu’on voit sur internet mais sans savoir ce qui se passe derrière ! Il est toujours aussi spectaculaire, mais maintenant, il y a une suite. Il est régulier sans avoir perdu ce côté qui fait lever les foules. Avec ce niveau, ça peut devenir un grand joueur ». Rayan Cherki aura de nouvelles opportunités de prouver sa valeur cette semaine, avec la réception du Besiktas en Ligue Europa et un celle d'Auxerre en Ligue 1. Si son avenir parait encore flou à Lyon, tout porte à croire que s'il enchainait encore comme cela, les Gones changeraient d'opinion sur lui et seraient plus enclin à le garder, ou alors à réaliser une très belle plus-value. A noter qu'outre le PSG, des formations de Bundesliga sont intéressées par son profil.