L’OL retrouve le grand Tolisso, Deschamps va adorer

Longtemps ralenti par des blessures, Corentin Tolisso parvient à enchaîner les matchs avec l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain retrouve un bon niveau, à tel point que ses performances pourraient lui rouvrir les portes de l’équipe de France.

On peut dire que l’Olympique Lyonnais a bien digéré la cruelle défaite dans l’Olympico (2-3) le mois dernier. Depuis, le club rhodanien a enregistré cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont la démonstration au Havre (0-4) dimanche en Ligue 1. L’entraîneur des Gones Pierre Sage a pu s’appuyer sur des individualités très en vue ces dernières semaines comme Malick Fofana et Rayan Cherki, en plus du surprenant Corentin Tolisso. Il y a encore quelques mois, il était bien difficile d’imaginer le milieu de terrain à ce niveau.

L’ancien joueur du Bayern Munich, longtemps ralenti par des blessures, semblait lutter avec sa condition physique. Une période oubliée, constate Pierre Ménès, impressionné par sa performance en Normandie, et persuadé qu’un retour en équipe de France n’est pas si loin. « Quand tu n'as pas de qualité et que tu as un gardien aussi médiocre que Desmas dans les buts, ça devient très rapidement une mission impossible, a commenté le journaliste dans son débrief sur YouTube. Surtout quand tu tombes contre une équipe de Lyon vraiment très inspirée avec Fofana, Cherki et un Tolisso qui revient quasiment à son niveau de l'équipe de France. »

De la place dans l'entrejeu des Bleus

« Et quand on voit le déficit qu'il y a au milieu de terrain chez les Bleus en ce moment, on peut peut-être aussi se poser la question d'un éventuel retour de "Coco" chez les Bleus, a envisagé le spécialiste. En tout cas, le match s'est passé comme dans un rêve pour les Lyonnais, et comme dans un cauchemar pour des Normands que je vois en très grande difficulté pour le maintien cette saison. » Rappelons que la dernière sélection de Corentin Tolisso remonte au match de groupe de l’Euro contre le Portugal (2-2) le 23 juin 2021, c’était il y a plus de trois ans.