Avec son nouveau bijou, Barcelone veut coiffer Madrid

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Notamment prévue en Espagne, la Coupe du monde 2030 fait l’objet d’un débat. Madrid et son stade Santiago Bernabéu semblent bien placés pour accueillir la finale. Mais la ville de Barcelone n’a pas dit son dernier mot.

Alors que Vinicius Junior s’interroge sur la capacité de l’Espagne à accueillir le Mondial 2030, la compétition fait l’objet d’un autre débat. Bien loin du racisme dénoncé par l’ailier du Real Madrid, des élus se battent pour accueillir la finale. La rencontre décisive a des chances de se jouer au stade Santiago Bernabéu dans la capitale. Mais la FIFA pourrait s’y opposer selon David Escudé, le conseiller sportif à la mairie de Barcelone qui milite évidemment pour le Camp Nou rénové.

« En ce moment, Madrid n'est pas un concurrent de Barcelone pour accueillir la finale du Mondial, a prévenu le conseiller sur Catalunya Radio. A l'heure actuelle, avec les données objectives en main, le stade Santiago Bernabéu ne répond pas aux exigences de la FIFA, contrairement au nouveau Spotify Camp Nou qui est actuellement en construction, et au nouveau stade à Casablanca. » Barcelone va donc lancer des démarches pour devenir la ville hôte de cette finale. « Nous sommes en train de chercher avec qui en parler, nous voulons lui montrer que nous sommes plus que prêts, a confié David Escudé, certain que l’Espagne ne verra pas d’inconvénient à organiser un tel événement en Catalogne. Avec le gouvernement actuel il n'y aurait pas de problème, les choses changent. »

Le Maroc dans la course

Déterminé, le Catalan avait déjà affiché ses intentions il y a quelques jours. « J'aime suffisamment ma ville pour être ambitieux et aller au bout des choses, avait-il annoncé. Ensuite nous devrons travailler et nous verrons où nous en sommes. Mais si nous ne nous battons pas pour le meilleur, nous ne pourrons aspirer à rien. Nous visons la finale, évidemment ! » Organisateur du tournoi aux côtés de l’Espagne et du Portugal, le Maroc prétend aussi à l’accueil de la finale.