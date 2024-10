La FIFA aidée par l'Arabie Saoudite, les footballeuses écoeurées

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Très critiquée à cause du calendrier chargé, la FIFA n’est pas non plus épargnée dans le football féminin. Une centaine de joueuses ont écrit une lettre au président de l’instance Gianni Infantino pour dénoncer le contrat de sponsoring avec l’Arabie Saoudite.

Décidément, la FIFA n’a vraiment pas la cote auprès des acteurs. Les critiques se multiplient ces derniers mois, l’instance étant pointée du doigt à cause du calendrier jugé trop chargé. Le football féminin n’est pas confronté à ce problème. En revanche, les joueuses se plaignent du partenariat entre la FIFA et l’Arabie Saoudite. En avril dernier, la fédération internationale avait signé un contrat de sponsoring avec Aramco, la compagnie pétrolière publique saoudienne.

Después de que terminara en Riad la mayor exhibición de la historia del tenis, 106 futbolistas han enviado una carta al presidente de la FIFA para que rompa con Aramco, petrolera saudí, por vulnerar los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBIQ+ https://t.co/iby6FivFJB — EL PAÍS (@el_pais) October 21, 2024

On parle d’un deal annoncé à 92 millions d’euros par an, soit le plus gros contrat de sponsoring de l’histoire de la FIFA. Mais ce lundi, le quotidien espagnol El Pais affirme que 106 joueuses de 24 pays différents ont écrit une lettre au président de l’instance Gianni Infantino pour dénoncer cet accord. Leur courrier souligne notamment « l'oppression systématique des femmes et des homosexuels dans ce pays » choisi comme sponsor du Mondial masculin en 2026, et de la Coupe du monde féminine l’année suivante. Désignée « pom-pom girl » de l’Arabie Saoudite, la FIFA est également accusée de privilégier l’argent au détriment d’autres valeurs.

La rupture du contrat demandée

« Avec la Russie 2018 et le Qatar 2022 (les deux dernières Coupes du monde masculines), il n'est pas nécessaire de chercher bien loin les exemples de la dernière fois où la FIFA a vendu ses principes et ceux des supporters et des joueurs de football », peut-on lire dans cette lettre qui incite Gianni Infantino à mettre un terme à cette collaboration. Pour le moment, la FIFA n’a pas encore répondu de manière officielle. Mais des sources internes ont rappelé à El Pais que ce contrat contribuait au développement du foot féminin en Arabie Saoudite et dans le monde entier.