Daniel Riolo en crampons, Demba Ba est mort de rire

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Chroniqueur parfois considéré comme assez sévère voire même polémiste, Daniel Riolo critique souvent le jeu pratiqué, plus particulièrement la Ligue 1 et les clubs français. Demba Ba a partagé une vidéo du journaliste sur un terrain, et ça l'a beaucoup fait rire.

Lors du mercato hivernal, Faris Moumbagna a rejoint l'Olympique de Marseille. Si l'attaquant camerounais a inscrit deux buts depuis son arrivée au sein du club de la cité phocéenne, cela n'empêche pas Daniel Riolo d'avoir de gros doutes sur le niveau de jeu du joueur 23 ans, qui n'a pas hésité à critiquer également le journaliste en retour. Sur les réseaux sociaux, une vidéo ancienne où le journaliste de RMC frappe un penalty a refait surface. Une tentative échouée assez lamentablement, ce qui a beaucoup fait rire Demba Ba. Sur son compte X (ex-Twitter), l'ancien joueur sénégalais, passé notamment par Chelsea, Newcastle ou encore Beşiktaş, a émis quelques réserves sur le niveau de jeu au football de Daniel Riolo.

Riolo critique les joueurs de foot, Demba Ba est mort de rire

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣



Je ne sais pas si le plus rigolo est "la frappe" (obligé de mettre entre guillemets quand même🤣) , ou la réaction derrière la caméra "olalalala"



A vous d'en juger https://t.co/bIqz0l33iF — Demba Ba (@dembabafoot) March 19, 2024

« Je ne sais pas si le plus rigolo est "la frappe" (obligé de mettre entre guillemets quand même), ou la réaction derrière la caméra "olalalala". À vous d'en juger » a commenté l'ancien directeur sportif de l'Union sportive du littoral de Dunkerque, en froid depuis des années avec le consultant. L'ancien joueur de 38 ans remet ainsi en doute la légitimé de Daniel Riolo à juger le niveau des joueurs de foot. Ce n'est pas la première fois que l'éditorialiste se fait critiquer par des joueurs, anciens comme actuels. Depuis le début de la saison, c'est Bradley Barcola qui subit les diatribes du journaliste de l'After Foot. Si l'ancien ailier de l'OL est globalement un joueur apprécié par les supporters du PSG, cela ne semble pas être un avis partagé par Daniel Riolo, qui a aussi de grosses réserves sur Luis Enrique et son management.