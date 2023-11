Ballon d'Or ‍: Mbappé trahi par la France et l'Algérie

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Quelques jours après l'attribution du Ballon d'Or à Lionel Messi, on connaît désormais le détail des votes. Kylian Mbappé a été numéro 1 pour 5 votants, mais pas pour celui qui représentait la France.

Troisième du Ballon d’Or 2023 derrière Lionel Messi et Erling Haaland, Kylian Mbappé sait dorénavant très précisément ceux qui ont contribué à ce classement. Ce samedi, France Football, qui organise le trophée, a dévoilé les détails des votes pays par pays, et le nombre de votes obtenu par chaque joueur. Ainsi, Lionel Messi a recueilli 462 points, tandis qu’Erling Haaland en a eu 357 et Kylian Mbappé 270. Un écart conséquent qui confirme que le titre Mondial gagné par l'Argentine a fait la différence au moment du vote. Concernant Kylian Mbappé, l'attaquant français du PSG a été désigné numéro 1 mondial dans cinq pays (Bulgarie, Cameroun, Côte d'Ivoire, Equateur et la République tchèque).

Mbappé oublié en Algérie

Cependant, le numéro 10 tricolore pourra noter qu'il a été sorti du Top 5 dans quelques pays. La Bosnie-Herzégovine, le Danemark et plus étonnamment l'Algérie, où Mbappé a de nombreux supporters, ont totalement zappé le Français. De son côté, nul n'est prophète dans son pays, puisque Vincent Garcia, le journaliste de France Football qui vote pour l'attribution du Ballon d'Or, a préféré Erling Haaland à Kylian Mbappé, tandis que Lionel Messi complète le top 3. Nos voisins suisses n'ont mis ni Messi ni Mbappé dans leur Top 5, tandis qu'en Belgique Kevin de Bruyne devance Kylian Mbappé pour la troisième place. Enfin, un seul pays a eu le quinté dans l'ordre, c'est le Costa Rica.

L'attaquant français de 24 ans le sait, pour espérer succéder à Lionel Messi, il va devoir enchaîner les exploits avec le Paris Saint-Germain, mais également avec les Bleus lors de l'Euro 2024 et pourquoi pas avec l'équipe de France olympique lors du JO à Paris. Le Ballon d'Or 2024 est à ce prix, car la concurrence pourrait bien ne pas se limiter à Erling Haaland, Jude Bellingham étant capable de faire des étincelles non seulement avec le Real Madrid, mais aussi avec l'équipe d'Angleterre. La bataille s'annonce féroce.