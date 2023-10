Daniel Riolo dénonce l’immense escroquerie Messi

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Lionel Messi a passé deux ans au PSG, où il n’a pas laissé un souvenir impérissable et fait désormais les beaux jours de l’Inter Miami aux Etats-Unis. Mais selon Daniel Riolo, l’aventure américaine de La Pulga est une escroquerie.

Après deux ans contrastés au Paris Saint-Germain, Lionel Messi s’est engagé en faveur de l’Inter Miami, la franchise de David Beckham aux Etats-Unis. Un retour au FC Barcelone avait été évoqué pour La Pulga, tout comme une signature en Arabie Saoudite mais c’est finalement pour le choix américain que le champion du monde 2022 a opté. En l’espace de seulement quelques matchs, Lionel Messi a séduit tout le monde aux Etats-Unis mais les observateurs avertis du ballon rond n’auront pas manqué de remarquer la faiblesse des adversaires de l’international argentin. Au micro du Figaro, Daniel Riolo a évoqué « l’escroquerie » Lionel Messi aux US, où il est déjà en course pour le titre de joueur de l’année… alors qu’il n’a disputé que 5 matchs de Major League Soccer (en plus de 7 matchs de Leagues Cup).

Messi aux Etats-Unis, Riolo dénonce la supercherie

« Lionel Messi s’est servi du Paris Saint-Germain, il prend les gens pour des gogos. Mais ce n’est pas forcément lui le responsable, c’est avant tout ceux qui ont cru que c’était une bonne idée de le recruter. Ensuite il part aux Etats-Unis dans une démarche totalement business et il en profite. Mais la MLS en profite aussi car la Major League US a envie de faire sa promo autour du joueur. Ce n’est pas lui l’escroc, l’escroquerie elle est complète car le gars ne fait que quatre matchs aux Etats-Unis contre des pantins, des joueurs qui laissent Messi briller pour un dernier tour de piste. Qui sont ses adversaires ? On a l’impression que Messi c'est le vieux crooner qui termine sur un Costa Croisières. Il ne fait que quatre matchs et la MLS veut lui donner le titre de joueur de l’année, c’est une escroquerie, c’est de la pub, du marketing, tout ce que vous voulez mais pas du foot » a analysé Daniel Riolo, sans pitié avec un Lionel Messi qu’il ne porte pas véritablement dans son cœur depuis le passage de l’Argentin au PSG. Il faut dire que dans la capitale française, l’ex-capitaine du FC Barcelone n’a jamais rien faire pour se faire adopter d’un public qui ne retiendra rien de son passage en France.