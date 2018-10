Cristiano Ronaldo menacé par une décision terrible

Dans : Foot Mondial.

Si les avocats de Cristiano Ronaldo tentent d'allumer des contre-feux suite à la réouverture aux Etats-Unis d'une enquête relative aux accusations de viol d'une jeune femme, la situation de la star portugaise pourrait rapidement se compliquer. En effet, les policiers américains ont déjà fait savoir qu'il voulait rapidement entendre CR7 dans ce dossier. Et si les défenseurs du joueur de la Juventus souhaitent que cette rencontre se passe via une liaison vidéo entre l'Italie et les Etats-Unis, les enquêteurs auraient, eux, l'intention de demander l'extradition de Cristiano Ronaldo afin qu'il soit entendu en personne par la police du Nevada, où se serait passé ce supposé viol.

« La voie normale, c’est que les Etats-Unis demandent l'extradition de Cristiano Ronaldo. S’il est au Portugal, il ne pourra pas être arrêté directement, il faudra une procédure d'extradition, mais il pourrait l’être par les autorités américaines dès qu'il sera sorti de son pays, a expliqué sur Cadena Cope, Maître Emilio Cortes, célèbre avocat espagnol, qui avoue que CR7 s’est peut-être mis dans de sales draps tout seul. Ce serait mortel pour Ronaldo d'avoir payé pour obtenir le silence de la femme comme le dit le document, car ce serait la preuve d'une accusation absolue, d'une reconnaissance explicite du crime. »