Cristiano Ronaldo injustement accusé à Al-Nassr

Arrivé à Al-Nassr cet hiver, Cristiano Ronaldo a rapidement fait l’objet d’une fausse accusation. Le Portugais aurait poussé Vincent Aboubakar vers la sortie à cause du nombre de places d’extra-communautaires. Une version démentie par l’attaquant camerounais.

Il faut croire que Cristiano Ronaldo ne sera jamais débarrassé des fausses rumeurs. Dès son arrivée à Al-Nassr en décembre dernier, l’attaquant portugais était accusé d’avoir poussé son coéquipier Vincent Aboubakar vers la sortie. En cause, le nombre de places d’extra-communautaires au sein de l’effectif. Ce n’est pourtant pas la principale raison du départ du Camerounais à Besiktas. En effet, le joueur passé par Valenciennes et Lorient a lui-même demandé à partir.

« Ce n'était pas facile, a raconté Vincent Aboubakar à Canal+ début février. Quand Cristiano est arrivé, il fallait qu'un joueur parte. Rudi Garcia m'a appelé dans son bureau et m'a dit qu'un joueur international devait partir. J'ai dit au coach que je voulais déjà partir et que mon temps de jeu serait réduit avec Cristiano. Je lui ai dit que c'était mieux pour moi de partir. Que j'avais besoin de partir si je trouvais quelque chose de bien. J'ai eu des propositions, notamment Besiktas. »

Ronaldo voulait jouer avec Aboubakar

« Le club ne voulait pas que je parte. Ils voulaient me payer mon salaire jusqu'à la fin de la saison. Mais j'ai dit non, a confié le Lion Indomptable, avant d’évoquer son échange avec CR7. Avec Cristiano, on a peu discuté. Il m'a dit qu'il souhaitait que je reste. Je lui ai dit que non, que je partais pour des raisons familiales. Il m’a demandé où était ma famille, je lui ai dit en France et que je préférais aller en Turquie, ce qui me permettait d’être plus proche d’eux. Et il m’a dit que c’était mieux, que si ta famille était vraiment loin, c’était plus compliqué. » Finalement, Cristiano Ronaldo a plutôt donné l'occasion à Vincent Aboubakar de partir.