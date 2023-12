Chez Messi, ce fan de Cristiano Ronaldo a pris cher

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Jeune talent de Manchester United, Alejandro Garnacho est aussi connu en tant que fan de Cristiano Ronaldo. Une étiquette incompatible avec son statut de coéquipier de Lionel Messi en Argentine, où ses compatriotes lui ont clairement transmis le message sur le ton de l’humour.

On tient peut-être déjà le but de la saison. Sur le terrain d’Everton (0-3), Alejandro Garnacho s’était offert un véritable bijou le 26 novembre dernier. L’ailier de Manchester United, à la réception d’un centre de Diogo Dalot au deuxième poteau, avait expédié un magnifique geste acrobatique dans la lucarne de Jordan Pickford ! Le chef d’œuvre a sans doute fait le tour du monde, tout comme la célébration du buteur à la Cristiano Ronaldo.

Who knew you could enjoy this goal EVEN more! @ESPNFutbolArg's commentary of Alejandro Garnacho's goal is superb 🤌 pic.twitter.com/WqxFvvd1wd — Premier League (@premierleague) December 1, 2023

Ce n’était pas vraiment une surprise étant donné que le Mancunien est un grand fan de son ancien coéquipier. Cette passion explique sans doute pourquoi Alejandro Garnacho possède un profil similaire au CR7 qui enchantait Old Trafford lors de son premier passage. Le problème pour l’international argentin, c’est qu’un admirateur du Portugais n’est pas forcément le bienvenu dans la sélection de Lionel Messi. Les coéquipiers de Leandro Paredes l’ont donc gentiment prévenu. « On lui a dit pour plaisanter, on l'a embêté », a raconté le milieu de la Roma à DS Sports.

Garnacho a été prévenu

« Il est très timide et il ne répond pas. Le pauvre, on l'a rendu fou. Cela montre également ce qu'est le groupe. D'une manière ou d'une autre, on essaye toujours de montrer aux nouveaux joueurs qu'ils font partie du groupe et qu'ils doivent se sentir à l'aise. Mais dans ce cas, il est devenu très nerveux et il ne pouvait plus parler. Comme il l'a dit, il a toujours suivi Cristiano Ronaldo, il joue à peu près de la même manière. Donc c'est normal, ce n'est pas grave. Mais évidemment, quand il arrive en sélection nationale, il doit changer un peu parce qu'on a le nôtre », a plaisanté l’ancien Parisien, membre des gardes du corps de la Pulga.