CdM fém ‍: Le Prince William snobe la finale, il est accusé de sexisme

L'Angleterre défiera l'Espagne en finale du Mondial féminin dimanche. Un évènement quand on sait que le football anglais attend un titre mondial depuis 1966. Toutefois, le Prince William ne fera pas le déplacement en Australie, créant une grosse polémique outre-manche.

L'Angleterre sur le toit du monde en football, un évènement qui tenait presque du fantasme il n'y a pas si longtemps. Depuis le sacre des Three Lions à domicile en 1966, tout un peuple attend de voir le trophée majeur du football revenir dans le pays de naissance de ce sport. Dimanche, en début d'après-midi en Europe, les footballeuses anglaises mettront peut-être fin à cette disette. Elles défieront l'Espagne à Sydney pour leur première finale dans l'épreuve et la première tout court pour les Anglais depuis le sacre de 1966. Un évènement qui ne semble pas émouvoir le Prince William, lequel n'ira pas en Australie assister à la finale.

Le Premier Ministre anglais aussi absent en Australie

Le successeur désigné du roi Charles III justifie son absence par un déplacement trop lointain. Mais, cette excuse ne passe pas au Royaume-Uni. William est en effet le président de la FA, la Fédération Anglaise de Football. Les réactions politiques à cette décision sont négatives comme c'est le cas de l'ancien ministre des sports britannique Gerry Sutcliff. « Je pense que le prince de Galles devrait y aller. Je sais que c'est un long voyage et je suis sûr qu'il a des obligations familiales mais c'est un moment unique, c'est une finale de coupe du monde », a t-il réagi dépité alors que les Lionesses comme on les surnomme ont de grandes chances de gagner le trophée.

La réaction est encore plus violente dans le chef de la députée travailliste Kate Osborne, qui juge l'attitude du Prince sexiste. Elle réunit l'ensemble de l'exécutif britannique dans cette attaque, le Premier Ministre Rishi Sunak ne faisant pas non plus le déplacement en Australie. « Nous savons tous que si c'était la finale masculine, Sunak et le président de la FA, le prince William, seraient présents, quelle que soit la durée du vol vers l'Australie », a t-elle lâché au Times Radio. Une absence d'autant plus étonnante connaissant l'amour pour le foot du Prince et sachant que l'Australie reste un territoire appartenant à la couronne britannique. En Espagne, par contre, pas de polémique puisque la reine Letizia sera à Sydney dimanche pour supporter la Roja féminine dans sa quête d'un premier titre mondial.