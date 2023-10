CdM 2030 ‍: L'Espagne, le Portugal et Maroc organiseront avec une grosse surprise

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Après le Canada, les Etats-Unis et le Mexique en 2026, la FIFA a annoncé que le Mondial 2030 sera partagé par l'Espagne, au Portugal et au Maroc, mais trois matchs se joueront en Uruguay, en Argentine et au Paraguay.

Dans un communiqué, la FIFA a confirmé que le Mondial 2030 sera attribué à la candidature commune menée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc, tout cela devant être officialisé l’an prochain. Mais l’instance mondiale du football a toutefois réservé une grosse surprise, car pour célébrer les 100 ans de la première Coupe du Monde, organisée en Uruguay, trois rencontres de ce Mondial 2030 auront lieu en Amérique du Sud. Le match d’ouverture aura lieu à Montevideo, là où s’est joué la première rencontre de l’histoire de cette compétition, mais d’autres matchs auront lieu en Argentine et au Paraguay avant que la suite et la fin du tournoi se déroule en Espagne, au Portugal et au Maroc.

« En 2030, nous aurons une empreinte mondiale unique, trois continents – Afrique, Europe et Amérique du Sud – six pays – Argentine, Maroc, Paraguay, Portugal, Espagne et Uruguay – accueillant et unissant le monde tout en célébrant ensemble le beau jeu, le centenaire et la Coupe du Monde de la FIFA », s’est réjoui Gianni Infantino, lequel a demandé aux pays candidats pour le Mondial 2034 de déjà se faire connaître. Selon plusieurs sources, l’Arabie Saoudite devrait accueillir le Mondial 2034 douze ans après le Qatar.