CAN 2019 : La CAF retire l'organisation au Cameroun

La prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui doit se dérouler du 7 juin au 30 juin 2019, ne se jouera finalement pas au Cameroun, comme cela était décidé depuis longtemps.

En effet, ce vendredi, lors d'une réunion en comité exécutif à Accra, la Confédération Africaine de Football « a décidé de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun pour des problèmes d'insécurité », selon L'Equipe. Alors que le Cameroun a déjà fait appel, la CAF donne désormais 21 jours de délais aux nouveaux pays candidats à l'organisation de cette 32e CAN, qui sera la première à 24 équipes et à avoir lieu en été.