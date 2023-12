Brésil ‍: Neymar craque et part en guerre

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Le suicide d'une jeune femme de 22 ans secoue le Brésil. Victime d'un canular, elle aurait alors mis fin à ses jours. Ce fait divers a indigné Neymar, lequel a pris la parole publiquement.

La bêtise humaine est infinie et le Brésil a tenu à confirmer la théorie d'Albert Einstein. Une affaire grave secoue le pays depuis quelques jours. Une jeune femme de 22 ans aurait mis fin à ses jours selon la police locale. Son geste s'expliquerait par un canular dont elle fut la victime, lequel a été répandu dans la presse brésilienne et sur Internet. Elle a été désignée comme l'amante présumée d'un célèbre comédien brésilien, Whindersson Nunes. La rumeur a démarré sur le net et a été repris à tort par de nombreux médias locaux. Victime de nombreux messages de haine, elle a finalement craqué.

Neymar écœuré par la haine en ligne

Cette affaire ne passe pas dans l'opinion publique brésilienne mais aussi chez Neymar. L'emblématique joueur de la Seleçao a fait part de son dégoût sur ses réseaux sociaux. Dans un message publié sur Instagram, il a protesté contre les « potins » émis par certains sites et par leur utilisation dans les médias généralistes. Ces derniers devraient être « très prudents avec ce qu'ils publient » selon lui.

Dans une colère froide, il a ensuite interpellé les internautes coupables de haine en ligne contre la jeune femme de 22 ans. « Le discours sur le respect du prochain n'existe pas sur Internet ! Je déteste vraiment tous ces gens qui se cachent derrière un profil pour dire du mal d'une autre personne. Vouloir être le premier à annoncer une nouvelle peut mettre fin à la vie de quelqu'un. Tout le monde n'est pas fort mentalement ! », a t-il écrit. Souvent contesté au pays pour ses frasques hors-terrain, Neymar va redorer son image avec cette prise de position courageuse.