Benzema provoque un gros clash entre Daniel Riolo et Walid Acherchour

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Ces dernières heures, Karim Benzema publiait un post sur ses réseaux sociaux en soutien aux victimes de la Bande de Gaza. De quoi faire réagir Daniel Riolo, puis Walid Acherchour.

Karim Benzema est un joueur très suivi sur les réseaux sociaux. Compte tenu de la situation qui se passe en ce moment entre Israël et le Hamas, sa réaction était attendue. Et elle n'a pas manqué, puisque le Ballon d'Or a choisi d'apporter son soutien aux victimes palestiniennes. De quoi agacer et surprendre pas mal de personnalités, dont Daniel Riolo. Ces dernières heures sur RMC, le consultant a dénoncé l'attitude de Benzema, qui n'a choisi que de prendre position en faveur de la Palestine et pas des autres victimes, dont Dominique Bernard, professeur assassiné vendredi dernier à Arras. « Il y a quelque chose qui est très clair dans le message de Karim Benzema, alors qu'il est citoyen français, il me semble : le prof de français, il s'en fout, puisqu'il ne lui rend pas hommage. Si Israël lui pose vraiment un problème et que ça lui donne vraiment la nausée... Mais au moins un message pour le prof de français ? Rien du tout », a notamment indiqué Daniel Riolo. De quoi faire réagir son acolyte de l'After, Walid Acherchour.

Walid Acherchour n'a pas aimé

@DanielRiolo va falloir arrêter de faire la police des réseaux en donnant les bons points et mauvais point pour Benz, Mbappé ou Sy sinon on devrait compter tout le monde dans les médias qui s’expriment sur des sujets et d’autres non et faire les mêmes déductions/sous entendus ? — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) October 16, 2023

Sous la vidéo de Daniel Riolo concernant Benzema, Walid Acherchour a répondu sans sourciller : « Daniel Riolo, va falloir arrêter de faire la police des réseaux en donnant les bons points et mauvais point pour Benz, Mbappé ou Sy sinon on devrait compter tout le monde dans les médias qui s’expriment sur des sujets et d’autres non et faire les mêmes déductions/sous entendus ? C’est un non sens et terriblement pervers, la culpabilité de ce qui se passe autour de Mbappé par exemple c’est honteux. S’il ne s’exprime pas, c’est pas bien et s’il s’exprime c’est pas bien non plus. Arrêtez avec ça, ils nous doivent rien ». Bien évidemment, la réponse du journaliste ne s'est pas fait attendre : « Personne ne nous doit rien tu as bien raison. Mais on a le droit de préférer des messages de paix plutôt que des choses qui divisent… après faut pas se forcer … après si tu veux en parler j’ai pas changer de num depuis hier… ». Chacun aura son avis sur la question mais en tout cas, les deux hommes ont souvent, comme sur le foot, des avis bien différents.