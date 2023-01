Belgique : Thierry Henry surprend tout le monde

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Après le fiasco de la Coupe du monde 2022 et le départ de Roberto Martinez, la Belgique recherche un nouveau sélectionneur pour les Diables Rouges. Si Thierry Henry est pressenti pour reprendre le flambeau, l'ancien attaquant français a démenti une candidature pour entraîner la Belgique. D'autres concurrents crédibles sont intéressés par le poste.

Depuis le licenciement de Roberto Martinez, qui a rebondi avec le Portugal, la Belgique est en quête d'un nouveau guide. Pour trouver le futur sélectionneur d'une équipe vieillissante mais qui rêve encore de sa génération dorée, la fédération belge se démène pour dénicher le candidat idéal. Plusieurs joueurs et personnalités du football dont Lois Openda, attaquant belge du RC Lens, ou Romelu Lukaku, militent pour que Thierry Henry, ancien adjoint de Roberto Martinez, soit le nouveau sélectionneur de la Belgique. Néanmoins, malgré les rumeurs, le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (51 buts) a démenti avoir déposé sa candidature pour entraîner la sélection belge. Une petite surprise alors que ce dernier semblait avoir une longueur d'avance pour prendre la succession de son ancien mentor. L'entraîneur français a clarifié la situation. « Je veux clairement faire savoir que, contrairement à ce qui a été écrit, je n'ai jamais contacté la fédération belge de football pour offrir mes services en tant que sélectionneur. Je pense qu'il est important que la version fidèle des faits soit présentée » a déclaré Thierry Henry dans des propos rapportés par Sky Sports. L'ancien joueur d'Arsenal remet les choses au clair et laisse le champ libre aux autres prétendants.

Thierry Henry hors course, Hervé Renard jubile

Si Thierry Henry annonce officiellement qu'il n'est pas candidat, ce n'est pas le cas d'un autre entraîneur français. Selon les informations du média Nieuwsblad, Hervé Renard, s'ajoute à la longue liste des prétendants pour reprendre la Belgique. Double vainqueur de la CAN avec la Zambie et la Côte d'Ivoire, le technicien français a l'habitude de créer des miracles avec ses sélections. Le coach de l'Arabie saoudite central a déposé sa candidature pour prendre les commandes de la Belgique. Andréa Pirlo et Michel Preud’homme sont également dans les petits papiers de l'actuel quatrième du classement FIFA. La Belgique a l'objectif de reconstruire la sélection avant l'Euro 2024. Avec le départ d'Eden Hazard, les Diables Rouges sont en train de refermer une page de leur histoire. Malgré son poste d'adjoint et le souhait de certains joueurs de la sélection, Thierry Henry ne devrait pas prendre la tête de la Belgique pour tenter de redorer le blason de l'équipe. Le prochain match de la Belgique sera le 24 mars contre la Suède pour les éliminatoires du championnat d'Europe en Allemagne.