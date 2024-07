Lionel Messi rattrapé par le racisme argentin

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

La sélection argentine a fait polémique puisque plusieurs de ses joueurs ont entonné un chant raciste vis-à-vis de l'Equipe de France. Le malaise a gagné l'Argentine et on somme le capitaine albiceleste Lionel Messi de s'excuser sur le champ.

On a passé un nouveau cap dans la rivalité France-Argentine et c'est sans doute celui de trop. Dimanche, après le succès argentin en Copa America, certains joueurs de la sélection albiceleste ont entonné un chant raciste à destination des Français dans leur bus. Sur la vidéo partagée par Enzo Fernandez, on reconnaît quelques protagonistes dont le milieu de Chelsea justement. Lionel Messi est absent de la scène et n'était peut-être même pas dans le bus à cause de sa blessure à la cheville. Néanmoins, le capitaine de l'Argentine est pointé du doigt au pays.

Lionel Messi doit s'excuser pour le chant raciste

Ce chant suscite une grosse polémique en Argentine. On est conscient que la sélection albiceleste a offert une très mauvaise publicité au pays. Le sous-secrétaire d'Etat aux Sports Julio Garro a exprimé son mécontentement dans le journal local Clarin. Selon lui, Lionel Messi doit prendre la parole et s'excuser publiquement pour « montrer l’exemple » en tant que capitaine argentin. Un ultimatum qui vaut aussi pour Claudio Tapia, le président de la Fédération Argentine de Football (AFA).

El subsecretario de Deportes dijo que Messi y “Chiqui” Tapia tienen que pedir perdón por los cantos racistas contra Francia, pero después intentó desmentirlo https://t.co/h8XgZOhaPW — Clarín (@clarincom) July 17, 2024

« Le capitaine de l'équipe nationale doit également s'excuser pour cette affaire, tout comme le président de l'AFA. […] C'est quelque chose qui nous laisse en tant que pays dans une mauvaise position dans ce moment pourtant glorieux. Et le fait de pouvoir montrer ainsi (avec des excuses) un comportement exemplaire est une bonne chose et se fait dans notre pays comme dans le monde », a t-il lâché. Ce serait d'autant plus intelligent pour Messi après les dérapages d'Emiliano Martinez en 2022 avec notamment l'épisode de la poupée de Mbappé. A cette époque-là, Messi était resté étonnamment silencieux à propos de son gardien de but, écornant un peu son image dans le monde.