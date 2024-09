Ballon d'Or ‍: Saliba et Mbappé dans les 30 nommés, pas Messi et CR7

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

L'Equipe a dévoilé ce mercredi soir la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2024. Une liste où l'on retrouve seulement deux joueurs français, à savoir William Saliba et Kylian Mbappé. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne sont pas dans la liste, une page se tourne.

Liste des 30 footballeurs nommés pour le Ballon d'Or 2024

Jude Bellingham (ANG, Real Madrid)

Ruben Dias (POR, Manchester City)

Phil Foden (ANG, Manchester City)

Federico Valverde (URU, Real Madrid)

Emiliano Martinez (ARG, Aston Villa)

Erling Haaland (NOR, Manchester City)

Nico Williams (ESP, Athletic Bilbao)

Granit Xhaka (SUI, Leverkusen)

Artem Dovbyk (UKR, Gérone)

Toni Kroos (ALL, Real Madrid)

Vinicius Jr (BRE, Real Madrid)

Dani Olmo (ESP, Leipzig, FC Barcelone)

Florian Wirtz (ALL, Leverkusen)

Martin Odegaard (NOR, Arsenal)

Mats Hummels (ALL, Borussia Dortmund)

Rodri (ESP, Manchester City)

Harry Kane (ANG, Bayern Munich)

Declan Rice (ANG, Arsenal)

Vitinha (POR, PSG)

Cole Palmer (ANG, Chelsea)

Dani Carvajal (ESP, Real Madrid)

Lamine Yamal (ESP, FC Barcelone)

Bukayo Saka (ANG, Arsenal)

Hakan Calhanoglu (TUR, Inter Milan)

William Saliba (FRA, Arsenal)

Kylian Mbappé (FRA, PSG, Real Madrid)

Lautaro Martinez (ARG, Inter Milan)

Ademola Lookman (NIG, Atalanta Bergame)

Antonio Rüdiger (ALL, Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (ESP, Leverkusen)